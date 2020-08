Obilježeno 25 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine

BANJALUKA - Služenjem parastosa u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci danas je obilježeno 25 godina od egzodusa srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i zločinačke akcije hrvatske vojske i policije "Oluja".

Organizator obilježavanja je organizacija "Veritas" u saradnji sa lokalnim zajednicama i Srpskom pravoslavnom crkvom.

Parastosu u Hramu Hrista Spasitelja prisustvovao je i ministar u Vladi nekadašnje Republike Srpske Krajine Slobodan Perić, koji je rekao da je zločinačkom akcijom "Oluja" 1995. godine vojnički završen genocid nad Srbima u Hrvatskoj, koji je počeo 1941. godine.

"Srba iz Krajine više nema, ne postoje kao narod ni fizički ni pravno. Srbi su prije posljednjeg rata bili konstitutivan naros u Hrvatskoj i ona je izgubljena pred početak ratnih sukoba, a fizički su uništeni završnim operacijama u `Oluji`", rekao je Perić novinarima.

Perić, koji je izbjegao iz Republike Srpske Krajine nakon "Oluje" i sada živi u Banjaluci, ističe da je ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj genocid po svim karakteristikama.

"Smatram da ne treba voditi kampanju da se usvoji deklaracija o genocidu nad Srbima od 1941. do 1945. godine, već od 1941. do 1995. godine jer je upravo to period u kojem je genocid započet, sproveden i završen", rekao je Perić, koji je prije rata devedesetih godina prošlog vijeka živio i radio u Zagrebu.

Kada bih govorio iz hrvatskog ugla o 25 godina od "Oluje", kaže Perić, rekao bih da je uspješno završen genocid nad Srbima, koji je započeo prije 80 godina, te da je "tačka na i" ovog genocida pojavljivanje Srbina / potpredsjednika Vlade Hrvatske Borisa Miloševića/ na proslavi "Oluje" u Kninu.

"Kad govorim iz srpskog ugla, onda je, na žalost, istina", rekao je Perić.

U okviru obilježavanja bilo je predviđeno i polaganje vijenaca kod spomenika stradalim Krajišnicima na Dinari na Perduovom groblju u Banjaluci, ali je taj događaj otkazan.

Vojno-policijska akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.

Prema podacima "Veritasa", tokom "Oluje" iz svojih domova protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalaze imena 1.869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1.220 civila.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz Februara 2015. godine "Oluja" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.