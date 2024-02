Obrajan: SAD će reagovati na svako antidejtonsko ponašanje

SARAJEVO – Najveća prijetnja za BiH je eskalacija retorike secesije, svi pozivi na promjenu granica ili potpirivanje etničkog i nacionalističkog nasilja su antidejtonski i SAD će na to reagovati, rekao je Džejms Obrajan, pomoćnik državnog sekretara SAD na predavanju na Univerzitetu u Sarajevu, koji je poznat kao "Otac Dejtonskog sporazuma".

On je dodao da svi pozivi na pomjeranje granica će dovesti do reakcije SAD-a i dodao da ta zemlja neće dozvoliti da maligni akteri dijele državu i odgađaju ulazak BiH u EU.

"Ovo nije ništa lično, ovo je interesu obje naše zemlje. Neki lideri misle da su to lični napadi od strane međuiinarodni zajednice, ali to je suludo", rekao je on.

Dodao je da je tačno da je Dejton stvorio komplikovanu stukturu vlasti, ali da je smisao Dejtona da lideri razgovaraju unutar Dejtona a ne van njega.

Istakao je da pojedini lideri pogrešno tumače Dejton, naglasivši da je Dejton zamišljen da evoluira u onoj mjeri koja je potrebna da BiH može da uđe u EU. Istakao je da RS nije država, da nema pravo na odcjepljenje, te da ga uznemirava kada, kako je rekao, čuje pogrešna tumačenja ovog sporazuma.

"Jako je bolno za mene kao pravnika kad čujem netačne i grube argumente neodgovornih političara. Ti argumenti hbi zemlju odveli u prošlost i rat", rekao je on.

Na početku govora zahvalio je Majklu Marfiju, ambasadoru SAD u BiH, i podsjetio da je prvo ispred SAD učestvovao u dokumentovanju ratnih zločina i stvaranju haškog suda, a da je onda bio uključen u pregovore između Bošnjaka i Hrvata u formiranju Federacije BiH, a nakon toga da je bio jedan od dva pravnika koji su napisali Dejtonski ustav.

Rekao je da BiH ima veliku šansu da napreduje u evropskim integracijama, i da je u opasnosti da propusti ovu šansu zbog ličnih interesa političkih lidera.

"Kao što je predsjednica Evropske komisije fon der Lajen rekla, mart je ključan za BiH jer će Evropski savjet odlučivati da li je BiH spremna za naredni korak. SAD u potpunosti podržavaju integraciju BiH u sve evroatlanske integracije, uključujući u EU", rekao je on.

Rekao je da Dejton uključuje Aneks X koji uključuje visokog predstavnika, kome, kako je rekao, SAD daje punu podršku. Negirao je da je potrebna suglasnost Savjeta bezbjednosti UN-a za imenovanje visokog predstavnika, te da visoki predstavnik ima pravo da donosi svoje odluke.

Prema njegovom mišljenju, visokog predstavnika osporavaju pojedini lideri koji razmišljaju o ličnom interesu, i naglasio je da će SAD reagovati s ciljem njegove zaštite.

Poimenice je spomenuo Bakira izetbegovića, predsjednika SDA, Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH, i Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a. Sve ih je optužio za opstrukcije i rad za lični interes.

