Obrajan u američkom Senatu: Dodik je sve izolovaniji

VAŠINGTON - Milorad Dodik je sve izolovaniji i sve teže dolazi do novca, ukratko je dio izlaganja pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Džejmsa Obrajana na saslušanju pred Podkomitetom za evropska pitanja američkog Senata.

Obrajan je na pitanje senatorice Džejn Šaen kazao kako nije tačno da američke akcije protiv Dodika nemaju rezultata i da nije urađeno ništa da ga se zaustavi u ugrožavanju Dejtona.

"U BiH je teškoća što je Dejton zaista bio prekid vatre između tri frakcije, od kojih je svaka u to vrijeme dominirala kao neka vrsta etnonacionalističke grupe. I vidimo da je Dodik odlučio da je to dobar model za njega. On ne želi da bude dio jedinstvenog tržišta niti da ima više vladavine prava. Ono u čemu se ne slažem sa vama je da mu ništa nije urađeno. Vidite, on je uglavnom izolovan. On nema političku podršku. Kada govori o secesiji, Hrvatska otvoreno kaže da neće priznati i da je jedan susjed otišao. I tiho Srbija kaže, ne, mi ne mijenjamo ove granice. Držimo se originalnog Dejtona. I vidjeli ste sada kako je predsjednik Vučić počeo tako nešto javno da govori. Dakle, Dodik je sam. A ako ga samo poslušate na njegovoj posljednjoj konferenciji za novinare danas, sankcije mu prave probleme sa finansijama i tako ima sve manje novca. Na šta je primoran jer odbija da se angažuje preko centralne vlade mehanizme koji bi trebali biti dio plaćanja upravljanja. Ide i pokušava da pozajmi novac od Kine, Rusije, Mađarske i povremeno iz Srbije. A to mu postaje sve teže", rekao je Obrajan, prenosi Oslobođenje.

Rekao je kako Dodik na sve načine pokušava posuditi novac koji mu je neophodan.

"Pokušava posuditi novac od Rusije, Kine, Mađarske, ponekad i od Srbije i to mu postaje sve teže. Imao je omiljene banke koje su emitovale obveznice, a sada to nema jer mu je isključeno zbog sankcija", ističe on.

Na kraju osvrta o Bosni i Hercegovini, Obrajan je rekao kako je Dodik pod pritiskom.

"Dodik osjeća pritisak i možemo promijeniti politiku primjenom bonskih ovlaštenja, naših sankcija i pritisak procesa pristupanja Evropskoj uniji", zaključio je Obrajan.

On je pred senatorima govorio i o ostatku regiona za koji je kazao da se mora uraditi mnogo više po pitanju reformi te da se na tome posebno radi sa Evropskom unijom, ali i sa zemljama regiona koje su članice NATO.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.