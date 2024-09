Obralija o slučaju "Galić": Ovo više nema nikakvog smisla

SARAJEVO - Ovo više nema nikakvog smisla da to traje unedogled, rekao je Enes Obralija, predsjedavajući Nezavisnog odbora parlamenta BiH, koji će zasjedati 7. oktobra, a za dnevni red je predložena inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka protiv zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Zorana Galića.

Ovu inicijativu je u dnevni red uvrstio upravo Obralija.

"Znam da smo rekli da je Nezavisni odbor svoje završio, ali do danas Vijeće ministara BiH nije riješilo pitanje u vezi s Galićem. Ovo više nema nikakvog smisla da to traje unedogled. To je neodrživo stanje. Zato sam odlučio uvrstiti tu tačku dnevnog reda i, ako Nezavisni odbor ocijeni da inicijativu treba uputiti SIPA, da je uputimo. Jer Galić ne dolazi na posao, ne pravda odsustvo", kazao je Obralija.

Galić, koji je od 8. jula nedostupan policijskim i pravosudnim organima BiH, osumnjičen je za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i druga krivična djela, te su za njim, na osnovu naredbe Suda BiH, raspisane centralna i međunarodna potjernica.

"Vijeće ministara nije imalo mogućnost da smijeni Galića sve dok mi nismo uputili prijedlog. A 1. avgusta smo uputili prijedlog da ga smijene. Vijeće ministara je moglo razriješiti Galića i bez nas. Mi nismo nadležni za razrješenje već za pokretanje smjene. No Vijeće ministara do danas nije poduzelo nijednu opciju", podsjetio je Obralija u izjavi za Faktor.

Ukoliko Nezavisni odbor tako odluči, prema SIPA će biti upućena inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka protiv Galića. Obralija je kazao da je jedna od mjera koja može biti izrečena prestanak radnog odnosa.

