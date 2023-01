Obustave saobraćaja u Banjaluci 8. i 9. januara

BANJALUKA - U Banjaluci su povodom proslave Dana Republike u nedjelju i ponedjeljak planirane su obustave saobraćaja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Obustave saobraćaja u nedjelju, 8. januara, planirane su od 9.00 do 16.00 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i od 12.00 do 20.00 časova u Aleji Svetog Save, dio od Gundulićeve do Bulevara Srpske vojske.

Na Dan Republike, 9. januara, od 7.00 do 12.00 obustave saobraćaja biće u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, naveli su iz MUP-a.

Republika Srpska će 9. januara proslaviti Dan Republike i 31 godinu postojanja.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali status konstitutivnog naroda.

Svečani defile povodom Dana Republike - 9. januara prvi put ove godine biće održan u Istočnom Sarajevu. Dan ranije će biti održana Svečana akademija u Banjaluci.