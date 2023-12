Očekivano, ništa od smjena Košarca i Heleza

SARAJEVO – Kao što se i očekivalo, od smjene Staše Košarca, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Zukana Heleza, ministra odbrane BiH nije bilo ništa.

Prvo, SNSD i poslanici Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH koji su i tražili smjenu Heleza, povukli su tu tačku sa dnevnog reda. Istakli su da je ključni argument za povlačenje tačke o smjeni Heleza, "pored dogovora bavimo konkretnim stvarima", to što nema mišljenja Savjeta ministara BiH. Takođe, naveli su da je Tužilaštvo BiH formiralo predmet i da očekuju da se javnost obavijesti o tom postupku. Smjena Heleza zatražena je zbog toga što je "njegova biografija prožeta većim brojem krivičnih djela i incidenata", te da su njegove izjave kao što je ona da "ministar odbrane ima plan B", što je bila asocijacija za oružani sukob. Takođe sporna je bila i izjava da se na teritoriji Republike Srpske "nalaze paravojne formacije koje se obučavaju, te da u njima učestvuju ljudi iz Rusije".

Očekivano, ovo je osudila opozicija iz Republike Srpske, koja je istakla da je razlog za povlačenje inicijative za smjenu Heleza, isključivo fotelja Staše Košarca, odnosno dogovor sa partnerima iz FbiH da ne podrže smjenu Košarca ukoliko SNSD odustane od smjene Heleza, što se na kraju ispotavilo kao tačno.

Taj dogovor na relaciji SNSD-SDP u svojoj diskusiji na određen način potvrdio je i Saša Magazinović koji je se zahvalio poslanicima koji su povuki inicijativu.

"To je dio dogovra da se ne bavimo smjenama u Vijeću ministara BiH nego da probamo uraditi stvari koje su dobre i koje su do nas ovdje u Pralmentu", rekao je Magazinović dodajući da će se ponašati u skladu sa tim.

Za Branislava Borenovića, poslanika PDP-a sve je dogovoreno te da je vjerovatno došlo do dogovora u vezi sa foteljama, zbog čega se odustaje od rasprava i smjena ministara u Savjetu ministara BiH.

Nakon što je SNSD povukao incijativu za smjenu Heleza, otpočela je rasprava o smjeni Staše Košarca, ministara spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Smjenu Košarca tražili su poslanici Mira Pekić, Jasmin Emrić, Vlatko Glavaš, Aida Baručija, Branislav Borenović, Mladen Bosić, Eliva Hodžić, Nenad Grković, Šerif Špago, Darko Babalj i Safet Kešo. Smjena Košarca zatraženo je, kako je navedeno u inicijativi zbog porodičnog nasilja za koje ga je optužila bivša supruga Sanja Stanković.

"Mislim da je greška što je uopšte postao ministar. Podsjećam vas na slike Košarca u vrijeme korone koji je na žurci. Tada je Milorad Dodik rekao da je Košarac završio svoju karijeru no ne lezi vraže", rekao je Bosić.

On je rekao da je očigledno da oni koji brane Košarca da li po ubjeđenju ili naređenju pozivaju se na to da je to ujdurma opozicije.

"Ovo nije slučaj o Košarcu, već o moralu u Bosni i Hercegovini", rekao je Bosić.

Podsjećanja radi, Nezavisne su nedavno objavile upravo ono što se desilo, a to je da od smjena Heleza i Košarca, neće biti ništa.

Povezana vijest:

Dvije inicijative pred Predstavničkim domom: Zahtjevi za smjene Košarca i Heleza pucanj u prazno

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.