Od 2024. godine državljanima BiH za ulazak u EU će trebati potvrda

BRISEL, BANJALUKA - Od početka naredne godine EU počinje primjenjivati elektronsko registrovanje ulaska u šengenski prostor, a ova obaveza će obuhvatiti sve zemlje koje nisu članice Šengena, a ne treba im viza za ulazak u EU, što znači da će se odnositi i na državljane BiH.

Evropski sistem za infomacije o putnicima i odobravanje ulaza (ETIAS) će, prema sadašnjem stanju stvari, početi da se primjenjuje od početka 2024. godine, ali u početku se ništa neće promijeniti jer će prvih šest mjeseci putnici samo biti informisani o novim pravilima.

Narednih šest mjeseci će se početi popunjavati formulari, osim prilikom prvog ulaska u šengenski prostor.

Tek od 2025. godine ETIAS će se odnositi na sve putnike kojima ne treba viza za ulazak u EU, a ne pripadaju šengenskoj zoni i EU.

Novi formular će, prema podacima Evropske komisije, koštati sedam evra, popunjavaće se elektronski, a potvrda o registraciji će u najvećem broju slučajeva stići na e-mail adresu u roku od nekoliko minuta.

U rijetkim slučajevima do odobrenja mogu proći do dvije sedmice, a u izuzetnim slučajevima do mjesec dana. Važenje ETIAS-a je tri godine ili do isteka pasoša, u zavisnosti šta se prije desi. Kao i do sada, putnik će moći da se u šengenskom prostoru zadrži najduže 90 dana u periodu od 180 dana, nakon čega postupak teče od početka.

U Frontexu, evropskoj službi za granice, koji će primjenjivati sporazum, ranije su nam rekli da će se ETIAS odnositi na državljane nešto više od 60 zemalja svijeta, među kojima su i zemlje zapadnog Balkana kojima za ulaz u EU ne treba viza.

"ETIAS će dodatno ojačati evropsku unutrašnju bezbjednost tako što će se proces provjere putnika sprovoditi prije njihovog putovanja kako bi se odredilo da li predstavljaju bezbjednosnu prijetnju, ilegalne migracije ili javni zdravstveni rizik", kažu oni. Dodaju da se radi o jako složenom sistemu kojim će upravljati Frontex.

"Sistem se sastoji od centralne jedinice koju održava Frontex, nacionalnih jedinica koje su stacionirane u 30 evropskih zemalja i velikim informacionim sistemom koji će održavati Agencija EU za operativni menadžment i IT tehnologije", naglasili su oni.

Sistem je prvi put najavljen 2016. godine, a najavljena primjena trebalo je da počne 2021. godine. Međutim, došlo je do nekoliko tehničkih odgađanja, prvo do početka 2022. godine, a onda do početka 2023. godine, da bi posljednja informacija bila početak naredne godine.

Iako će sistem koštati sedam evra, ubrzaće se kretanje na granici, a putnici će rijetko biti podvrgnuti detaljnim kontrolama, s obzirom na to da će se cijeli postupak obaviti online.

Iako je u prvom periodu bilo određene konfuzije, iz EU je pojašnjeno da se od aplikanata neće tražiti da podnose zdravstvene podatke ili biometrijske podatke kako bi dobili ovu dozvolu.

Prilikom popunjavanja online formulara, putnici će morati navesti ime i prezime, mjesto i datum rođenja, podatke o pasošu, adresu, e-mail, broj telefona i slične podatke.