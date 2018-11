Od Vlade RS očekuju manje poreze i veće plate

BANJALUKA - Zbog komotne većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslodavci, ekonomisti i sindikalci od buduće Vlade Republike Srpske očekuju da ozbiljnije pristupi reformama i stvori uslove za više stranih investicija, smanjenje poreza i doprinosa, što bi trebalo da dovede do povećanja plata.

"Sada je jasno da će buduća vlada komotnije raditi nego što je prethodna. Vjerovatno će ista vlast biti na nivou BiH i RS, što je neophodno za mnoge reforme. Očekujemo realno rasterećenje privrede i smanjenje poreza i doprinosa na platu", rekao je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS. Kaže da je poslovnoj zajednici neophodna i politička stabilnost kako bi se kalkulacije i određeni poslovi mogli planirati na duži rok i razmišljati o dugoročnijim ugovorima.

"Vlast je i do sada željela da sprovede neke reforme, ali je bila ucijenjena od nekih ljudi u skupštinskoj većini, a posebno nije bilo moguće usaglasiti se s onima na nivou BiH", rekao je Škrebić za "Nezavisne".

I u Sindikatu se nadaju da će doći do rasterećenja privrede, što je jedan od uslova za povećanje plata. Nakon nedavno završene sjednice Predsjedništva Saveza sindikata RS, naglasili su da jedan od prioriteta buduće izvršne vlasti u RS treba da bude da se izmijeni Zakon o radu, te da je već formirana radna grupa kako bi to što prije bilo realizovano. Takođe, naglasili su da centralna tema treba da bude realizacija mjera iz memoranduma koji je potpisan s Vladom, a u kojem se takođe govori o rastu plata i zaštiti radničkih prava.

Gotovo svi se slažu da posebnu pažnju treba posvetiti obrazovanju i privlačenju stranih investitora, odnosno otvaranju novih fabrika koje su preduslov za veću zaposlenost.

"Treba se voditi politikom Vlade Srbije u pogledu privlačenja stranih investicija. Hit je trenutno povećanje plata, ali iz 'prazne se ne puca', i jedini način da dođemo do većih plata je povećanje privredne aktivnosti", rekao je za "Nezavisne" Goran Radivojac, profesor Ekonomskog fakulteta u Banjaluci.

Smatra da koncept u Srbiji funkcioniše, da se otvaraju proizvodni pogoni, i da ne bi bilo loše da se Srpska pozove na specijalne i paralelne veze te da se od nekih investitora traži da dođu i kod nas.

"Kakvi su efekti, o tome bi se dalo raspravljati za nekoliko godina", rekao je Radivojac.

Kako će buduća vlada reagovati na zahtjeve poslodavaca, sindikata i stručnjaka, znaćemo već krajem godine, kada se bude raspravljalo o budžetu i programu ekonomskih reformi.

Radovan Višković, potpredsjednik SNSD-a i kandidat ove stranke za mandatara, rekao je da čeka stavove koalicionih partnera, odnosno da njihovi organi donesu odluke koje su potrebne da bi se nakon toga razgovaralo o podjeli resora i imenovanju ministara.

On je rekao da je Ujedinjena Srpska (US) već podržala prijedlog da on bude mandatar, te da SP i DNS, kao ključni koalicioni partneri još nisu iznijeli svoj stav.

"Očekujem da dobijem njihovu podršku da bismo krenuli s redovnim aktivnostima. Ne želim sada da govorim o kadrovskim rješenjima i ministrima, dok ne budem imao podršku stranaka koje čine koaliciju i skupštinsku većinu", rekao je Višković za Srnu.

Što se tiče DNS-a i SP-a, sudeći prema prvim reakcijama, ne bi trebalo da bude problema da Višković sastavi novu vladu.

Nedeljko Čubrilović, zamjenik predsjednika DNS-a, rekao je da ova stranka još nije odlučila o tome, ali da je kapacitet SNSD-a takav da će sigurno u novoj koaliciji diktirati određene uslove.

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je Srni da o Radovanu Viškoviću može da kaže sve najbolje, kao o čovjeku i političaru, te da vjeruje da će i stranka dijeliti ovakav stav.

Đokić je rekao da organi SP-a još nisu razmatrali ovo pitanje i da zato ne može iznositi stav u ime stranke.

"Očekujem da će i druge partije imati svoje prijedloge. Socijalisti imaju kvalitetne kadrove za to, ali smatram da to mjesto pripada SNSD-u, jer je ostvario najbolji rezultat", naveo je Đokić.

On je rekao da već naredne nedjelje očekuje da u okviru koalicije počnu zvanični razgovori o ovom pitanju i o tome kako formirati vlast u Republici Srpskoj i na nivou BiH.

Po svemu sudeći, Višković će za novu Vladu Republike Srpske dobiti podršku više od 50 poslanika SNSD-a, DNS-a, SP-a i US, što je i više nego dovoljno za stabilno funkcionisanje, a nije isključena ni mogućnost da nekoliko poslanika iz opozicionih partija takođe podrži vladajuću koaliciju.

Šeranić: Mandatar odlučuje

Alen Šeranić, ministar nauke i tehnologije RS, koji obavlja i funkciju ministra prosvjete i kulture RS, na pitanje da li se nada da će ostati na ministarskoj poziciji u budućem sastavu Vlade kazao je da se trudi da radi, a mandatar će odlučiti o novom sazivu.

"S obzirom na to da vodim dva ministrarstva, veoma je teško da čovjek stigne da razmišlja šta će biti u budućnosti", kazao je Šeranić.

Podsjećamo, Šeranić vodi resor prosvjete i kulture jer je nedavno premijer RS Željka Cvijanović (SNSD) sa te funkcije smijenila kadar DNS-a Daneta Maleševića.