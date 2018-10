Od aktuelnih ministara na nivou BiH Mektić dobio najviše glasova

Komentari: 1

DraganRankitic

Kao i u slučaju hrvatskog izdajnika Željka Komšića, koji je u stvari Turčin a pravi se Hrvat radi političkih manipulacija IzzetBey-a i njegovog lobija, tako je i ovaj naš srpski izdajnik Dragan Mektić pobrao gomilu turskih glasova. Turci su njega uspeli da kupe da radi na uništenju Republike Srpske, i to je on četiri godine zdušno i radio, nabavljajući opremu i povećavajući ljudstvo IzzetBey-ovih antidejtonskih paravojnih (navodno policijskih) formacija. Kada RS proglasi nezavisnost, plan je da se takve formacije navodno "zakonski" upotrebe za napad na institucije RS. Kada se tome dodaju i njegovi napadi na i podrivanje MUP RS, jasno je ya koga je taj izdajnik radio. Ali u sledećem mandatu, to neće proći. Građani RS su pročitali ovog izdajnika i on sada samo može da traži azil kod svog gazde IzzetBey-a. U RS neće ni ulice čistiti, ako pre toga ne zaglavi u zatvor.