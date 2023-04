Od nove vlasti dobili puno priče, a malo rezultata

SARAJEVO - Puno je priče, a malo rezultata, odnosno rada, stav je koji prevladava u ocjeni dosadašnjeg rada Savjeta ministara BiH, a koji je formiran prije nešto manje od tri mjeseca.

Kabinet Borjane Krišto, podsjetimo, zeleno svjetlo dobio je 25. januara, a očekivanja su bila podijeljena, od onih koji su vjerovali da stiže novi dašak u bh. politiku, do onih koji su bili skeptični.

Danas, nepuna tri mjeseca kasnije, optimizma je malo i teško se, zapravo, sjetiti velikih projekata za koje je zaslužna nova vlast.

Opšta ocjena je da Savjet ministara BiH svoj rad treba da ubaci u mnogo višu brzinu, te da se političari moraju okaniti zapaljive retorike, a svoje aktivnosti usmjeriti u probleme koji tište svakog građanina.

"Građani su očekivali puno više, očekivali su da će promjena vlasti, odnosno dovođenje nove strukture vlasti dovesti do poboljšanja situacije. Međutim, kada je riječ o ovom divljanju cijena, odnosno inflaciji, građani nisu ništa dočekali u vezi s pitanjem ispunjenja obećanja. U ovom trenutku ne vidimo ni volju ni želju da se to uradi u narednom periodu. Vlast se isuviše zabavila sama sobom, a zaboravila je ono što bi trebalo da radi, a to je da se brine za potrebe građana", kaže za "Nezavisne novine" Admir Arnautović, predsjednik Udruženja kluba potrošača srednje Bosne.

Nisu zadovoljni ni sindikalci. Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, ocjenjuje da se još ne vide konkretni pomaci u odnosu na raniji saziv Savjeta ministara, jer i dalje u temama prevladava ono od čega se ne živi.

"U pitanju su prepucavanja u smislu nacionalističke retorike i ono što je zabava za široke mase, a ono što su pitanja od interesa za svakog čovjeka, to još nismo vidjeli ni na dnevnom redu, niti se nešto konkretno radilo. Sva obećanja u smislu zaustavljanja odlaska ljudi sa ovog prostora i boljeg ambijenta još su na čekanju. Ostaje da se nadamo da će konačno početi da ostvaruju ono što su najavljivali prilikom formiranja Vijeća ministara, a do tada imamo ovu situaciju ping-ponga sa jedne na drugu stranu", kaže Šatorović za "Nezavisne novine".

Iz poslovne zajednici poručuju da je privredi potreban jači vjetar u leđa, jer je, naglašavaju, problema mnogo. Milijan Mirković, predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta, kaže da je aktuelna vlast na bh. nivou imala dosta otežavajućih okolnosti u radu.

"Naravno, uvijek se očekuje više. Privredi treba puno jači zamajac, jer ima mnogo problema koji nisu riješeni, a dolaze novi, tako da iz druge ili treće treba da ubacimo u petu ili šestu brzinu, kako bismo riješili nagomilane i spremnije dočekali probleme koji dolaze", rekao je Mirković za "Nezavisne novine".

Admir Čavalić, ekonomista, kaže da nije imao velikih očekivanja, te se to pokazalo i opravdanim.

"Nema značajnijih poteza u odnosu na raniju vlast. Imamo i dalje zapaljivu, konfliktnu retoriku, mislim da to ne donosi dobro nijednoj strani, bilo kojem građaninu niti privredniku, osim možda politikama koje na bazi navedenog opstaju", rekao je Čavalić za "Nezavisne novine".

Ne možemo, dodaje on, reći da se nešto radilo loše, ali ne možemo primijetiti ni da postoje specijalno dobri iskoraci.

"Vidjeli smo čak da i onaj simbolički potez, da se ne povećaju plate onima kojima su najviše, nije prošao u Domu naroda. Dakle, nastavlja se sa istim procesima koji su vođeni i ranije", rekao je Čavalić.