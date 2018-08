Od početka godine otkriveno 2.174 migranta

BANJALUKA - Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske od početka godine pa do 12. avgusta na teritoriji Srpske pronašli su i evidentirali ukupno 2.174 migranta, koji su ilegalno prešli granicu BiH.

U MUP Srpske Srni je rečeno da je najveći broj migranata pronađen na području koje pokrivaju Policijska uprava Bijeljina - 804, policijske uprave Zvornik - 378 i Trebinje - 252 i Policijska uprava Banjaluka 184.

"Najbrojniji su migranati porijeklom iz Pakistana /840/, Sirije /390/, Irana /191, Iraka /136, Libije /134/, Avganistana /129, te drugih država. Takođe, za 113 migranta nije utvrđen identitet, a time ni država iz koje dolaze", navedeno je u odgovoru iz MUP-a Srpske.

Prema informacijama MUP-a, broj migranata varira po mjesecima. Najmanje ih je evidentirano u januaru - 57, a najviše u julu - 954.

U MUP-u ističu da je zabrinjavajući priliv migranata u julu na području policijskih uprava Bijeljina /555/, Banjaluka /128/ i Gradiška /115/.

"Prilikom pronalaska migranata u ovoj godini evidentirano je 20 krivičnih djela 'krijumčarenje ljudi' /od kojih je jedno krivično djelo u vezi sa organizovanim kriminalom/, za koja je nadležnom tužilaštvu proslijeđeno 18 izvještaja protiv 23 lica koji su ilegalno prevozili migrante", naveli su u MUP-u Srpske.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je juče da vlasti u Sarajevu ignorišu sve ono što se dešava u vezi sa migrantskom krizom i svaki dan izjavljuju da to nije kriza i veliki problem, te da ne zna zašto to rade kada je kriza očigledna.

"Možemo da čujemo svaki dan da izjavljuju da to jednostavno nije kriza, da to nije neki veliki problem za BiH, da se to preuveličava naročito iz Republike Srpske, ali mi ovdje znamo da to nije tako jer naša policija privede svaki dan više od stotinu migranata koji ilegalno uđu u Republiku Srpsku i BiH. Predamo ih zajedničkim organima, a na kraju čini mi se da većina njih završi upravo u Unsko-sanskom kantonu, naročito u Bihaću i području Kladuše", naglasio je Lukač.

On je istakao da vlast na nivou BiH jednostavno ignoriše probleme. Lukač je ocijenio da se nešto mora uraditi sa nivoa vlasti BiH da se sistemski riješi taj problem jer je činjenica da se svaki dan povećava broj ljudi koji dolaze, a da oni i dalje ne preduzimaju ništa da to riješe.

Prema njegovoj ocjeni, riječ je o jednoj potpunoj neorganizovanosti vlasti na nivou BiH.

U Republici Srpskoj formirano je Koordinaciono tijelo Vlade za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske, čiji je zadatak da operativno sprovodi aktivnosti s ciljem praćenja ulazaka, zadržavanja, kretanja migranata i njihovog što bržeg prolaska kroz Srpsku.

Koordinaciono tijelo čine predstavnici MUP-a - direktor Policije Darko Ćulum kao predsjedavajući, predstavnici Uprave policije, Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma i policijskih uprava, a članovi su i predstavnici više ministarstva u Vladi, Republičke uprave Civilne zaštite, Crvenog krsta, Saveza opština i gradova i lokalnih zajednica.