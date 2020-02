Odalović: Srbija sa pravom reaguje na dešavanja u BiH

BEOGRAD - Srbija sa pravom reaguje na ono što se dešava u BiH, jer je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i mora da bi nad njim i uvijek će podržati srpski narod koji se bori za svoja prava, poručuje generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović.

"Sve što se dešava u BiH je deo kampanje da se revidira Dejtonski mirovni sporazum, što stvara uznemirenje, jer se ne zna kraj priče... Ako je ovakva odluka donesena, da se zemljište prepisuje i upisuje, to je povod za ozbiljno uznemirenje i regovanje ne samo srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, nego i Skupštine", rekao je Odalović za RTS.

On je naglasio da veoma zabrinjavaju izjave poput one lidera SDA Bakira Izetbegovića da međunarodna zajednica i Tužilaštvo BiH "mogu odmah, ako imaju hrabrosti, da zaustave" srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

"Zamislite kada bi sve stranke u BiH licitirale ko treba da bude hapšen. To je za unutrašnju upotrebu, sa jedne strane, a, sa druge strane, i dodatni pritisak na međunarodne zvaničnike da bude revidiran Dejtonski mirovni sporazum. Grdno se varaju svi koji misle da neko od Srba mora da ćuti", ističe Odalović.

On kaže da u Republici Srpskoj reaguju transparentno, u parlamentu, i tako saopštavaju svoju poziciju.

"Tako se brani Dejton. Ovo se treba zaustaviti u startu", napominje Odalović.

On je rekao da uznemirava ponašanje Ustavnog suda BiH da bude revidiran Dejtonski mirovni sporazum, ukazujući da to revidiranje usmjerava ka smanjenju određenih prava i ovlašćenja koje ima Republika Srpska.

Odalović je naveo da je u BiH sve ustanovljeno na trojnom djelovanju, te da su institucije u ozbiljnom problemu, zbog čega moraju biti obezbijeđeni kvalitetniji mehanizmi da sve može da funkcioniše.

Komentarišući poruke da ponašanje Ustavnog suda BiH vodi ka referendumu, Odalović ističe da je to i put da se referendumom dobije podrška stavova.

"Sa druge strane, to plaši međunarodne zvaničnike. Mislim da /visoki predstavnik Valentin/ Incko uživa ogromne benefite boravkom u Sarajevu, a ovim sada se ugrožava njegova pozicija. On ima jedan ušuškan, lep posao, dobro plaćen. Ali Republike Srpska ne može da dozvoli da Incka moli, on treba da bdi nad Dejtonskim mirovnim sporazumom", smatra Odalović.

On je podsjetio da među entitetima postoji granica, postoje prelazi i službe.

"Postoji entitet i ovlašćenja koja su njegova, a pokušaj centralizovanih vlasti je da uzmu to, ali na štetu Srba. Upravljanje nad zemljištem znači da nema razvoja Republike Srpske", upozorava Odalović.