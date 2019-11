Odbačena rasprava o Programu reformi i NATO-u

BANJALUKA - Zahtjev opozicionih stranaka da se na današnjoj sjednici NS RS raspravlja o usvojenom Programu reformi u vezi s NATO paktom odbačen je.

Kako je rekao Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS, ovaj opozicioni prijedlog nije podnesen u skladu s Poslovnikom, te da nisu ispunjeni potrebni uslovi.

Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a, rekao je da je zahtjev podnesen u roku u skladu s Poslovnikom, te da je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, dužan da obavijesti NS RS o tome šta taj program znači.

Glamočak je rekao da SDS smatra da je usvojeni dokument u suprotnosti s tačkom pet Rezolucije o vojnoj neutralnosti, koji je NS RS usvojila 17. oktobra 2017. godine, te tvrdi da ovaj dokument znači aktiviranje Akcionog plana za članstvo.

On je rekao da ako ovo pismo o reformama bude poslato u NATO središte, NS RS više neće moći o tome odlučivati jer se tamo navodi da o ovim pitanjima odlučuje Predsjedništvo BiH i Parlamentarna skupština, te je pozvao većinu da se dokument povuče.

Igor Crnadak, poslanik PDP-a je u ime Kluba te stranke predložio da se sprovede rasprava ako treba i na zatvorenoj sjednici, ali i da je u javnom interesu RS da se dokument objavi i da na uvid javnosti.

"Kakav je to dokument najbolje govori činjenica da je Bakir Izetbegović zahvalio Dodiku i čestitao mu što je usvojen. Govorili ste često da ste u prošlosti bili naivni. Mi smo zabrinuti da vas je on ponovo prevario", rekao je Crnadak i zatražio da se objasni da li BiH nastavlja Individualni partnerski program, ili ulazi u Akcioni plan za članstvo.

Crnadak je dodao da je poniženje za RS da se dokument objavi tek nakon što on bude poslat u sjedište NATO-a.

Anton Kasipović, potpredsjednik Vlade RS, rekao je da se nada da je dokument koji će otići u Brisel dokument koji će sačuvati neutralnost RS.

"Nisam upoznat s detaljima jer to nije moj posao, ali smatram da su svi koji su učestvovali u kreiranju tog dokumenta prije svega vodili računa o postojećim aktima koje je usvojila NS RS", rekao je on, odgovarajući na pitanje poslanice Jelene Trivić da se u ime Vlade izjasni o tom dokumentu.

Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, rekao je da on neće biti ministar koji će pristati da uvede RS i MUP u NATO, te je podsjetio na Dodikove izjave o tome da nije za NATO.

"Ja kao ministar smatram da ne treba ulaziti u bilo kakve reforme policije i da budemo članovi NATO-a jer ne možemo zaboraviti šta su uradili RS i Srbiji", rekao je Lukač, odgovarajući na pitanje Miladina Stanića iz SDS-a da li će Program reformi značiti i reformu Policije RS.

Petar Đokić, predsjednik SP-a, na sjednici Skupštine je rekao da opozicija zaboravlja da je navedeno da će se o članstvu o NATO-u i statusu BiH u tom smislu odlučivati na referendumu, te da je time zaštićen interes RS.

"Mi ćemo svoje resurse čuvati i štititi kao što smo to s pažnjom čuvali i do sada", rekao je on, odgovarajući na pitanje poslanika Milana Tubina iz SDS-a, koji je tražio da se dokument pokaže narodnim poslanicima.