"Odbaciti Inckovu odluku kroz institucije BiH, ako nema dogovora slijedi blokada"

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da se situacija nakon nametanja odluke visokog predstavnika Valentina Incka o zabrani i kažnjavanju "negiranja geocida" može riješiti odbacivanjem te odluke kroz institucije BiH, a ako ne bude dogovora, uslijediće blokada rada tih institucija.

"Situacija se može riješiti odlukama institucija na nivou BiH, parlamenta, Savjeta ministara, Predsjedništva, dogovorom koji treba postići. U svakom slučaju, riješiti tako što će se to odbaciti kroz zakonodavne institucije BiH onako kao je predviđeno Ustavom BiH", rekao je Dodik.

On je istakao da se neće moći ništa dešavati i da će Srpska odbiti dalje učešće u radu institucija BiH, dok se to pitanje ne riješi.

"I to je taj politički odgovor koji ćemo dati. Izlaz je u tome da se dogovorimo, a ako nema dogovora, biće blokada", rekao je Dodik za TV Tanjug.

Ali, dodao je on, Bošnjaci muslimani žele da ta odluka ostane, jer su to izlobirali, dok je Incko sve vrijeme sjedio u Sarajevu, nije mrdao od njih, sa njima je bio na sećijama, pio njihove kafe i rezultat toga je ovo.

Dodik je naglasio da politička sredstva znače da će biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske da se odbaci bilo kakvo nametnuto rješenje, kao i sva prethodna nametnuta rješenja kojih je bilo u značajnom broju, kao i da se definiše pristup odlučivanja na nivou BiH.

"Naš pristup odlučivanja na novi nivo BiH će ići za tim da u svim institucijama na nivou BiH ne bi trebali da dolazimo, odnosno da dajemo našu saglasnost za bilo koju odluku dok se ovo pitanje ne razriješi na način da to bude dogovor između konstitutivnih naroda", rekao je Dodik.

Komentarišući izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića da srpski političari moraju da prihvate realnost, Dodik je rekao da tu njegovu realnost nikada ne mogu prihvatiti, jer nije tačna.

"Oni su počinili zločine u prošlom ratu, u kojem je ubijeno više od 30.000 Srba, za njih nema presuda. Mi smo potpuno uvjereni da je sva međunarodna pravda koja je kreirana nakon građanskog rata u BiH bila da dodatno osudi Srbe i da ih kvalifikuje na način kako je i sam Incko pokušao da uradi", rekao je Dodik.

Objašnjavajući šta znači njegova ranija najava političke pobune, Dodik je rekao da se političkim sredstvima treba boriti protiv nasilja koje je međunarodna zajednica, ne samo ovaj put, nego često potezala u BiH.

Visoki predstavnik, naveo je on, nema nijednim aktom međunarodnog prava to pravo da nameće odluku o proglašenju zakona, a što je najgore kaže da zakon važi kada se objavi na sajtu OHR-a, što je nemoguće u bilo kojoj državi na svijetu da se na taj način može nešto nametati.

"Mi smo primarno protiv nametanja, ali i činjenice da se pokušava nametnuti navodna zabrana negiranja genocida koji se nije desio i za koji postoje različite informacije o tome, postoje naučnici i instituti koji o tome govore", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je nešto što se pokušava nametnuti srpskom narodu i nije prvi put.

"Britanija je prije nekoliko godina pokušala u Savjetu bezbjednosti UN tako nešto da uradi", rekao je Dodik.

A, sada je, kaže Dodik, odlazeći visoki predstavnik, koji je sin oficira Gestapoa iz Drugog svjetskog rata, došao da Srbima u BiH, koji su se u antifašističkoj borbi borili protiv takvih, nameće kvalifikaciju koja zaista ne postoji i ne može da bude prihvatljiva.

Dodik je rekao da je tu riječ o dvije stvari, odnosno o nametanju koje ne može i nema osnova, jer visoki predstavnik nijednim aktom međunarodnog prava nema pravo da nametne bilo kakav zakon, a drugo želi se jedna neistina proglasiti za istinu, zapečatiti, zabraniti da se o njoj priča.

"Postavlja se pitanje kako će da rade advokati, naučnici", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je istakao da visoki predstavnik nema pravo da nametne nijedan zakon, naglasivši da bonska ovlašćenja ne postoje nigdje i da je to blefiranje međunarodne zajednice koje traje 20 godina, a protiv čega se on bori uporno.

On je podsjetio da je i nekadašnji visoki predstavnik Karlos Vestendorp rekao kada su uvedena bonska ovlašćenja, da je to protiv Dejtonskog sporazuma i da je to blef međunarodne zajednice koji koriste više od 20 godina i pokušavaju da političkom snagom Amerike i Evrope to održe.

"BiH je zemlja na silu i nemoguća zemlja, po mnogim kvalifikacijama koje su date do sada. Sve međunarodne operacije u BiH, političke, vojne i finansijske, nisu dale pravo da BiH može da funkcioniše", rekao je Dodik.

On je napomenuo da u BiH postoji nekoliko koncepata kako treba da bude uređena, a da je "muslimanski da to bude unitarna zemlja", da se ukinu konstitutivni narodi, da bude jedan čovjek – jedan glas, da nema entiteta, da nema Republike Srpske.

"Čak je SDA donijela deklaraciju o tome, ali da niko iz međunarodne zajednice ništa nije progovorio i rekao da je to antidejtonski akt. A mi čim nešto progovorimo za medije, onda počne da se kvalifikuje kao antidejtonsko ili na neki drugi način", rekao je Dodik.

Kada je riječ o izvještaju Nezavisne međunarodne komisije o stradanju svih u Srebrenici, Dodik je rekao da Srpska ne želi da daje potvrdu nečemu što nije istina i da je zato formirana ova komisija.

"Našli smo više od 400 ljudi koji su sahranjeni u Potočarima, da su prikazani da su stradali kao civili, a bili su vojnici, ili su živi i danas. Ima i onih koji danas žive u Švedskoj", rekao je Dodik.

On je naveo da je sve to jedna kompletna neistina koja se pokušava prodati javnosti i da zato i ide ovaj Inckov zakon o zabrani da se o tome ne bi pričalo, jer će se razotkriti jedna velika prevara.

"Zato je i formirana međunarodna komisija koja je imala za cilj da za period od 1992. do 1995. godine utvrdi šta se dešavalo na prostoru Srebrenice i Podrinja i to je i uradila", rekao je Dodik.

Izvještaj su, podsjetio je on, napravili eminentni stručnjaci iz Amerika, Izraela, Japana, Njemačke i drugih zemalja, koji su uložili svoj nesumnjivi autoritet da bi se osvrnuli na te događaje.

"Oni tvrde da tamo ispred tih događaja ne može da stoji riječ 'genocid'. I to je sva suština. Mi ne kažemo da nije bilo zločina nad Bošnjacima i to strašnog, ali on se ne može kvalifikovati kao genocid", rekao je Dodik.

On je naveo i da je Srpska nezadovoljna činjenicom da muslimani ne žele da prihvate ili bilo koga presude vezano za zločine nad Srbima, kojih je samo u Srebrenici poginulo više od 2.000, po izvještaju te komisije, a sa područja Podrinja oko 3.500.

Dodik je rekao da nema presude ni ratnom komandantu Armije RBiH u Srebrenici Naseru Oriću, za kojeg postoje svjedoci da je vršio sam zločine, kopao oči jednom srpskom advokatu i koji je ubijao djecu, a presuđena je Biljana Plavšić koja ništa nije učinila.

"Te stvari ne mogu da budu prihvatljive i održive. Mi na to nećemo pristati", rekao je Dodik.