Odbijen Nešićev prijedlog, on tvrdi da će se smijati 2022.

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma BiH nisu podržali Izmjene i dopune Izbornog zakona BiH po hitnom postupku koje je predložio DNS-ovac Nenad Nešić.

Nije podržana ni skraćena procedura ovog zakonskog prijedloga, te će se ovaj prijedlog razmatrati po redovnoj proceduri.

Nešić je tokom rasprave zamolio kolege da podrže ovu inicijativu iako se radi o širim izmjenama Izbornog zkaona, ustvrdivši da je i u Narodnoj skupštini RS prisutan veliki broj "preletača" koji osvoje mandat u jednoj političkoj partiji, pa završe u nekoj drugoj.

"Trguje se mandatima i rijetki su oni koji iz ideoloških razloga napuštaju partije. Molim vas da podržite ovu inicijativu. Slušao sam izjave i lidera SNSD-a i HDZ-a da mandati pripadaju partijama, a ne pojedincima", kazao je Nešić, dodavši da su ovo male izmjene, ali veliki korak da se spriječi politička korupcija.

Nikola Lovrinović iz HDZ-a kazao je da nije za hitni postupak i da za tim nema potrebe jer počeo rad interresorne radne grupe Parlamentarne skupštine BiH, koja se bavi ovim pitanjem.

"Ne trebamo remetiti proces koji se događa pred nama", kazao je Lovrinović.

Alma Čolo (SDA) ističe da i je i ona mišljenja da ovaj zakon ne treba razmatrati po hitnom postupku.

"Ne postoji ni jedna zemlja, izuzev Srbije, u kojoj mandat pripada političkoj stranci. Mislim da organi gonjenja u našoj zemlji treba da se izbore protiv političke korupcije. Isto tako da se u Narodnoj skupštini RS formiraju klubovi političkih partija koje nisu dobile na izborima protivno je zakonu. Samo one političke partije koje su osvojile mandate na izborima, one imaju klubove u parlamentima. Ne može Damir Arnaut biti poslanik neke druge stranke. On je samostalni poslanik. On se može priključiti nekoj grupi, ali je samostalni poslanik", rekla je Čolo.

Snježana Novaković-Bursać, šef Kluba poslanika SNSD-a, mišljenja je da je Izborni zakon prezahtjevna materija da bi se mijenjao po hitnom postupku, mada SNSD nema ništa protiv ovog prijedloga.

"Mislim da su nam poluotvorene liste donijele najviše nereda. Razumijem Nešića jer on je imao slučaj 2014. godine da su mu članovi prelazili na suprotnu stranu, ali protiv smo izvlačenja pojedinačnih rješenja kako je nekome interesantno u ovom trenutku", rekla je Novaković-Bursać.

Neršić se osvrnuo na diskusije kolega i rekao da je očigledno da u vladajućoj većini ne postoji želja za izmjenama Izbornog zakona.

"Da gledate u budućnost vidjeli bi da je ovo najbolje za vaše stranke. Znate da će SDA na narednim izborima imati puno 'preletača', kao i SNSD. Tačno je gospođo Bursać da je DNS najviše oštećen, ali zahvaljujući SNSD-u. Najviše preletača će biti u SDA i SNSD-u na narednim izborima. Ovo bi spriječilo političku korupciju, ali dobro smijaću se ja 2022. godine", rekao je Nešić.