Odgođena sjednica Upravnog odbora UIO BiH

BANJALUKA - Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UO UINO), koja je trebala biti održana danas, otkazana je zbog nedostatka kvoruma.

Na današnjem dnevnom redu, između ostalog, bile su odluke o raspodjeli prihoda iz prethodnih godina, kao i prednacrt Zakona o PDV-u i rješavanje problema u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda rekao je danas u Banjaluci, uoči sjednice, da bi blokadom UIO BiH po osnovu pomenutog izvršenja presude Suda BiH u korist Srpske mogao da bude ugrožen rad ove uprave koja je, kako kaže, najbolja institucija u BiH.

"Zabrinjava da ovo izvršenje direktno šteti UIO i ja činim cijelo vrijeme napore da se ne ugrozi njen rad. To bi značilo da ljudi iz UIO neće moći da prime plate", rekao je Bevanda, navodeći da se rješenja po ovom pitanju mogu postići, ali da za to treba dovoljan broj glasova.

Na današnju sjednicu u sjedištu UIO BiH u Banjaluci došli su Bevanda, ministar finansija Federacije BiH Jelka Milićević i rukovodstvo UIO, predvođeno direktorom Mirom DŽakulom.

Na sjednici je trebalo da se razgovara i o raspodjeli prihoda iz prethodnih godina i prijedlozima konačnih poravnanja među entitetima, kao i o prednacrtu zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Na današnjoj sjednici očekivalo se da bude donesena odluka o utvrđivanju carinske tarife u 2019. godini, te odluka o količinama dizel goriva na koje se ne plaćaju putarine, a odnosi se na rudnike u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica potvrdio je ranije Srni da je Srpska juče ponovo blokirala račune UIO BiH da bi naplatila preostali dug koji, nakon jučerašnje uplate milion KM, iznosi oko 23 miliona KM.

Govedarica je pojasnio da je Srpska ukupno potraživala više od 28 miliona KM, a u prethodnom periodu uspjela je da naplati više od četiri miliona KM.

Prema pisanju portala Klix.ba, Sud BiH odobrio je juče zahtjev UIO o prolongiranju obustave izvršnog postupka koji je Republika Srpska pokrenula protiv Uprave.

Presudom Suda BiH od 7. maja 2015. godine, UIO je obavezna da Republici Srpskoj isplati 15 miliona KM, plus kamate, zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu.

Srpska se krajem maja odlučila za blokadu računa UIO, ali je Sud BiH naredio obustavu izvršnog postupka dok nadležni u UIO ne pronađu rješenje za isplatu, a budući da se to nije desilo do juče, do kada je trajao rok obustave, Srpska se ponovo odlučila za blokadu računa Uprave da bi naplatila pomenuti dug od oko 23 miliona KM.