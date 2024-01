Odgođeno ročište, Dodik najavio tužbu protiv BiH

SARAJEVO - Ročište u Sudu BiH protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, ponovo je odloženo s tim da je odbrana ovaj put zatražila i izuzeće sudije Mirsada Strike i još sedam sudija na ovom predmetu.

Prethodno, Strika je razdvojio postupak protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, v.d direktora Službenog glasnika Republike Srpske, koji je juče hospitalizovan.

Upravo zbog hospitalizacije Lukića zatraženo je odgađanje procesa, međutim Sud BiH na to nije pristao, a na kraju, ipak, ročište je odgođeno po treći put.

"Ovo je odgođeno u nastojanju da pokažemo koliko je besmisleno. Sudija je odložio i bez razloga podijelio postupak i time pokazao da sam ja cilj i eliminacija predsjednika Republike glavni cilj. Još se jednom pokazalo da su Sud i Tužilaštvo politički istruisani i pod uticajem stranaca. Ovo je čisti politički proces. U optužnici stoji da sam optužen zato što sam poštovao Ustav Republike Srpske", rekao je Dodik.

Obraćanje sudiji po prvi put

On se po prvi put obratio i sudiji u Sudu BiH kojem je rekao da je Ustav Republike Srpske usaglašen sa Ustavom BiH i nikada niko nije tražio da se Ustav prilagodi visokom predstavniku.

"Nisu uvažili pravnu i političku činjenicu da u Vijeću naroda postoje tri kluba naroda koji imaju mogućnost da osporavaju sve ijedan zakon i odluku. U ovom slučaju nisu potegli vitalni nacionalni interes i stvoreni su uslovi za potpisivanje tog zakona. Zakoni obavezuju predsjednika Republike Srpske da potpiše zakone koje je usvojila Narodna skupština i da to nisam uradio po zakonodavstvu Republike Srpske prijetila mi je kazna od 12 godina po zakonodavstvu Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je rekao da je Tužilaštvo BiH sramota za Bosnu i Hercegovinu i ova zemlja klizi u nešto što je jedino za očekivati je da Bosna i Hercegovina ne može da živi.

"Mi smo za BiH u kojoj se poštuje Ustav. Ta ustavna BiH ne živi, živi neka nakaradna koju nećemo da prihvatimo. To nije proces secesije", rekao je Dodik.

Dodik je najavio tužbu protiv Bosne i Hercegovine od koje će tražiti nadoknadu štete koja je pričinjena njemu jer troškovi dolaska i odlaska su veliki, a izgubljeno je i mnogo vremena što naravno košta.

"Vjerujem da će BiH morati da plati visoku kaznu za nesposobne i aljkave tužioce. Da su se ponašali pravno u prošlim vremenima ova institucija bi imala drugi dignitet", rekao je Dodik.

"Očekujem da se proces prekine. Kada je sve traljavo krenulo onda ne može da ide. Tužilac je napisao zabilješku kako sam ja njemu opsovao majku kada sam došao, ali to nije tačno. Rekao sam ko je ovaj kreten, i mislim da jeste kreten. To govori koliko je tužilac glup i naivan. Namjerno sam to uradio da se sa mnom na personalnoj osnovi tužaka", rekao je Dodik ističući da su ostali tužioci rekli da to nije tačno i da mu nisam opsovao majku.

On je rekao da po ovom osnovu neće u zatvor.

"Po nekom drugom možda hoćete, ali po ovom nećete sigurno", rekao je Dodik.

Sudije u Ustavni sud da biraju NSRS, parlament FBiH i parlament BiH

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je uoči sastanka lidera vladajućih političkih partija na nivou BiH da očekuje i traži da se na dnevni red stavi pitanje Ustavnog suda BiH.

Kako je rekao, ranije je dogovoreno da se usvoji Zakon o VSTS i još neki zakoni, a u septembru da se na dnevni red stavi zakon o Ustavnom sudu BiH, što se nije desilo i još uvijek ga nema.

"Mi predlaženo da dvojicu sudija u Ustavni sud BiH bira Narodna skupština Republike Srpske, četvoricu parlament Federacije BiH, a trojicu Parlamentarna skupština BiH i ne znam šta je tu sporno. To je naš prijedlog", rekao je Dodik.

Izborni zakon

On je rekao da su tehničke izmjene Izbornog zakona urađene zato što su stranci zajedno sa ljudima iz CIK-a naručili aparate prije dvije godine i sad se to mora završiti.

"Razgovaraćemo. Možemo prihvatiti Zakon o Sudu BiH u dijelu da apelaciono odjeljenje bude u Banjaluci. Možemo dogovoriti Frontex, imamo zakon o pranju novca, ali nećemo ga usvajati posebno. Paket ili nikako. Nema zakona o Ustavnom sudu BiH, nema ništa", rekao je Dodik.

Goran Bubić

Goran Bubić, advokat Dodika, rekao je da se odbrana dovodi pred svršen čin te da imaju izmjene Krivičnog zakona koje se odnosi na jednog čovjeka što nema nigdje u svijetu.

"Mi kada reagujemo pravnim sredstvima ispada da odugovlačimo postupak. Optužnica je kamuflirana sa dva optužena da bi se izbjegao stvarni cilj, a stvarni cilj je eliminiacija iz političkog života predsjednika Republike Srpske", rekao je Bubić.

On je rekao da se danas vidi kako padaju maske, te da zbog prijedloga da se odgodi ročište zbog zdravstvenog stanja drugooptuženog, razdvaja se postupak.

Nenad Stevandić

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da Republika Srpski vidi tu nevidljivu ruku koja upravlja i Sudom i Tužilaštvom BiH.

"Moraju da budu svjesni da odluke koje donosimo su legalne i kao takve ih Dodik potpisuje. Ovaj sudski proces bolje da se što prije prekine sa porazom Suda i Tužilaštva BiH", rekao je Stevandić dodajući da pokušavaju na silu da razdvoje postupak.

Radovan Višković

Radovan Višković, premijer Republike Srpske, rekao je da je Kočićev jazavac "mala "maca za ono što se gleda.

"Jadna je zemlja u kojoj nemate pravne norme. U 21. Vijeku očekujete vladavinu prava i pravne norme da budu identične i očito da to nije i takva zemlja nema budućnost", rekao je Višković dodajući da ako se sudija bude ponašao ovako kako je danas da se za dvije godine neće krenuti u postupak.

Nenad Nešić

Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH, rekao je da se radi o jedinstvenom slučaju u svijetu da se sudi predsjedniku jer je poštovao Ustav.

"Jedini način da se ovo riješi je da se postupak prekine. Postavlja se pitanje da li u Sudu BiH i Tužilaštvu BiH sjede diplomirani pravnici ili neki iz večernje škole. Ovo je zločinački udruženi poduhvat protiv BiH", rekao je Nešić.

