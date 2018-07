Odgovori na Upitnik EK: Još 1.940 ljudi čeka na suđenja za ratne zločine

BANJALUKA - Pravosuđe BiH još nije riješilo 703 predmeta ratnih zločina, a na suđenja za ratne zločine čeka još 1.940 ljudi, navedeno je u odgovorima na upitnik Evropske komisije institucija BiH.

U dokumentu je, takođe, konstatovano da Strategija za rješavanje ratnih zločina nije ispunjena i sugeriše se i da će i revidirana strategija vrlo izvjesno takođe podbaciti.

Od ovog broja, protiv 486 lica vode se istrage zbog zločina protiv čovječnosti, a kako je navedeno u upitniku, "protiv 50 ljudi istrage se odnose na krivično djelo genocida".

Istaknuto je da je krajem 2016. godine pred nižerangiranim sudovima u postupku glavnog pretresa bilo predmeta ratnih zločina protiv 61 osobe, dok je pred vrhovnim sudovima entiteta i Apelacionim sudom Brčkog ukupno 15 predmeta ratnih zločina u odnosu na 15 lica. Pred Sudom BiH ukupno se vode 123 predmeta ratnih zločina u odnosu na 315 lica.

Ovim podacima treba dodati podatke koje je nedavno iznijela Gorana Tadić, vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH, da je tokom 2017. godine podignuto 38 optužnica protiv 89 osoba, dok je u istoj godini izrečeno 155 godina zatvora od strane Suda BiH.

Podaci iz upitnika pokazuju da je u ranijem periodu u fazi prijave riješeno 2.190 predmeta protiv 6.502 lica, dok su riješene 1.392 istrage u odnosu na 6.086 ljudi.

Ipak, kad se pogledaju rezultati, malo je podignutih optužnica, a pogotovo pravosnažnih presuda.

Podaci iz upitnika pokazuju da je podignuto 409 optužnica protiv 730 lica, dok je doneseno samo 236 pravosnažnih presuda u predmetima ratnih zločina protiv 316 lica.

Od ovog broja, osuđeno je 208 ljudi, dok ih je 81 oslobođeno. Šest presuda je odbačeno u odnosu na sedam lica, a postupak je obustavljen u odnosu prema 20 optuženika.

Kako se navodi u upitniku, "za krivično djelo genocid pravosnažno je osuđeno petoro ljudi, dok ih je petoro oslobođeno optužbi“.

U upitniku je, takođe, priznato da su u tužilaštvima neriješena 693 predmeta protiv 5.126 lica u fazi prijave.

Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina RS, komentariše da je najveće nezadovoljstvo radom Suda i Tužilaštva BiH, kako kaže, zbog prakse da Srbe terete za najteža krivična djela kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, dok se, sa druge strane, odgovornima za zločine nad Srbima izriču minorne kazne.

"Drugim riječima, za genocid se, isključivo, terete Srbi, kao i za zločin protiv čovječnosti, koji je, prema međunarodnom pravu, drugo najteže krivično djelo. Bošnjaci i Hrvati sporadično odgovaraju za počinjene zločine, i to isključivo na osnovu individualne odgovornosti", kaže Kojić za "Nezavisne".

Prema njegovom mišljenju, sporno je takođe i to što se, kako navodi, pojedini procesi, i pored brojnih dokaza, godinama odugovlače i praktično razvodnjavaju, a kada konačno i dođe do suđenja, kao što je to slučaj sa Naserom Orićem, vrše se strahoviti pritisci da se proces obesmisli.

"Sud BiH je Srbima do sada izrekao 1.768 i po godina zatvora, Bošnjacima 364, a Hrvatima 287 godina, što je takođe jedan od pokazatelja odnosa pravosudnih institucija na nivou BiH prema Srbima i srpskim žrtvama", rekao je Kojić.