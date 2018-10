Odjeci maratonske sjednice GO SDS-a: Govedarica "pegla" stvari sa Dobojlijama

BANJALUKA - Iako mnogi u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS) pokušavaju da predstave da je eventualna saradnja sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) gotova priča i da od toga neće biti ništa, po svemu sudeći, o tome će se tek odlučivati, a u kasnijoj fazi i, vrlo vjerovatno, napraviti savez na nivou BiH.

Ovo je u suštini epilog maratonske sjednice Glavnog odbora SDS-a, koja je u nedjelju trajala cijeli dan, a nakon koje se može zaključiti i to da bi neki "veoma jaki ljudi" iz te stranke mogli otići u političku prošlost, barem što se SDS-a tiče, a to bi se moglo desiti već nakon unutarstranačkih izbora, koji se najavljuju za kraj godine.

Takođe, gotovo je sigurno, a i iz nekoliko izvora nam je potvrđeno, da SDS, najjača opoziciona partija u RS, prvu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske neće dočekati sa 16 poslanika, koliko su osvojili na izborima. Kostadin Vasić, novoizabrani poslanik SDS-a, već je izbačen iz ove stranke, a spekuliše se da bi ista sudbina mogla zadesiti i Darka Babalja, dok bi dva poslanika iz Izborne jedinice 5, odnosno Doboja, koja su u nedjelju demonstrativno napustila sjednicu Glavnog odbora SDS-a, mogla napustiti budući Klub SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Ljudi iz Doboja su bespotrebno napadnuti. Ovih dana Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a, će se sastati s njima i pokušati 'popeglati' stvari jer su neki ljudi sebi dali za pravo da kritikuju nekoga ko je za razliku od njih ostvario odličan rezultat", ispričao je izvor "Nezavisnih", koji je prisustvovao sjednici Glavnog odbora, naglašavajući da će sačekati zvaničnu ponudu SNSD-a te da će nakon toga ući u razgovore s njima.

Isti izvor navodi da su na sjednici praktično ukršteni stavovi onih koji su izričito i u startu protiv bilo koje saradnje sa SNSD-om i onih koji smatraju da treba razgovarati sa svima pa i sa SNSD-om.

"Napravljen je kompromis i razgovaraće se sa svima, ali na SDS-ovoj platformi", rekao je ovaj izvor.

Na odgovor iz SNSD-a nije se dugo čekalo. Staša Košarac, novi stari poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH i član Predsjedništva te stranke, ne želeći da prejudicira da li će na kraju doći do saradnje SNSD - SDS, rekao je Srni da su pobjednici ti koji mogu da kreiraju i pozivaju druge političke stranke, te da je SDS izborni gubitnik i da on oko svoje platforne ne može okupljati nikoga.

Ono što je već sada gotovo, sigurno je da će se Obren Petrović, aktuelni gradonačelnik Doboja i novoizabrani poslanik SDS-a u Predstavnički dom parlamenta BiH, prikloniti SNSD-u i u naredne četiri godine slušati instrukcije iz tog kluba poslanika.

Boris Jerinić, član Glavnog odbora SDS-a, koji je s još nekoliko članova ovog odbora iz Doboja napustio sjednicu u Banjaluci, rekao je juče da Doboj nije okrenuo leđa SDS-u, nego da je "vrh stranke okrenuo leđa nama". Takođe, naglasio je da je izneseno nekoliko neistina o Petroviću kao predsjedniku GO SDS-a Doboj, te da su im predavanja držali ljudi koji imaju po 200-300 glasova.

Na pitanje da li je tačno da će dva izabrana poslanika SDS-a iz Doboja, odnosno Nebojša Marić i Danijel Jošić, napustiti Klub SDS-a, Jerinić je uz blagi osmijeh rekao da će o tome odlučivati dobojski gradski odbor stranke.

Sonja Karadžić-Jovičević, član GO SDS-a, rekla je da je potrebno razgovarati s koalicionim partnerima i onima koji su zainteresovani i uvažavaju SDS, te poručila da interes RS uvijek mora biti prvi, a onda interes SDS-a. Ona je za Srnu rekla da je stav izborne jednice iz koje dolazi to da je potrebno biti spreman za razgovor te da u tome ne vidi ništa loše, a slično misli i Milovan - Cicko Bjelica, takođe član GO SDS-a, koji je rekao da će se sačekati konačni rezultati izbora i da se onda mogu očekivati pozivi za saradnju, te da treba razgovarati i sa SNSD-om.

Nakon sjednice Glavnog odbora SDS-a oglasili su se i "Stvaraoci Republike Srpske", koji su pozvali na slogu, apelujući na SDS i SNSD da se što prije sastanu i riješe međusobna neslaganja.

Podsjećamo, Govedarica je nakon sjednica GO SDS-a u nedjelju rekao da ovo stranačko tijelo nije razgovaralo o eventualnoj koaliciji sa SNSD-om, jer nije dobilo nikakvu ponudu za pregovore o formiranju vlasti, te da daje puno povjerenje predsjedniku SDS-a da radi na jedinstvu stranke, kao i stranačkom Predsjedništvu da optimalno pozicionira SDS, vodeći računa o izbornoj platformi, načelima i programskim principima SDS-a.