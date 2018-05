Odlazak - jedina želja migranata u BiH

Dio migranata iz Sarajeva je jučer smješten u kamp Salakovac kod Mostara. Njihovo jučerašnje putovanje od Sarajeva do Mostara je bilo dramatično. Na zaustavljanje migrantske kolone na ulazu u HNK su mnogi u BiH reagovali. Građani Sarajeva smatraju da im treba pomoći, a za neke političare su prijetnja. Većina migranata, pak, želi napustiti BiH.

Kako piše portal N1 u kampu Salakovac je trenutno mirno. Od jutra, migranti su u redu za registraciju. Djeca na igralištu. Vrata otvorena za one koji žele privremeno napustiti kamp. No, boravak izvan ograde kampa ograničen, do 22 sata. Nadležni poručuju da nema potrebe za iskradanjem i bježanjem, kao što je bio slučaj sinoć. Na terenu i medicinsko osoblje. Zabilježen niz bolesti. Zbog nehigijenskih uslova u kojima su migranti boravili. No, upravitelj Salakovca ističe da je situacija pod kontrolom.

Edin Denjo, upravitelj kampa Salakovac je kazao da je "noć protekla mirno ljudi su bili umorni tako da su spavali čak malo duže jutros. Podijeljen im je doručak, zbrinuti su ovi medicinski koji su imali jučer bolesti evidentirane već su u tretmanu liječenja i sve ide svojim tokom".

Park preko puta sarajevske Vijećnice je pust. Iza migranata ostala je preorana zemlja. U blizini zatičemo migrante koji su tek jučer stigli. Pakistanci.

Jedan od njih je kazao da su sinoć došli u Sarajevo iz Srbije gdje su proveli šest mjeseci.

"Sami smo došli, nemamo agente, nemamo šefa, došli smo da tražimo pomoć i posao. Nemamo ništa protiv da nas smjeste u kamp", rekao je migrant iz Pakistana.

Radnim danima mogu se prijaviti samostalno u Službu za poslove sa strancima, ali u danima vikenda to moraju učiniti u pratnji policije. Stoga oni koji to i žele su ipak odlučili da će čekati do ponedjeljka. No, većina migranata ne žele bilo kakav dodir s nadležnim institucijama BiH. Poput nekolicine Sirijaca koje zatičemo na Čaršiji. Ne žele ni pred kamere. Od Salakovca su pobjegli. Iako granica do Evropske unije nije predaleko, kažu, previše je zaštićena s hrvatske strane. Osim toga - teren je pretežak za pješačenje. Stoga, prijave nadležnim u Salakovcu su za njih gubljenje dragocjenog vremena. Konačni cilj im je, kažu, Bihać ili Kladuša. Potom Evropska unija. Nakon jučerašnjeg skandala s prijevozom migranata - upitali smo građane šta misle o odnosu institucija prema migrantima?

Jedan od njih smatra da se "normalno odnose što se tiče Kantona Sarajevo. Ono što su uradili u Konjicu nisu smjeli uraditi, koliko je naših izbjeglica otišlo u Evropu, niko ih nije zaustavljao".

Neki od njih su svjesni ekonomskih problema u državi, ali smatraju da se može pomoći migrantima.

"Ja znam da je Bosna u ekonomskim problemima, ali uvijek se može naći način, može se neko zadovoljiti i s mrvicom hljeba, ne mora čitav hljeb, mislim da može bolje".

A rat nadležnih nastavio se i danas. I danas poruke osude, kako neki tvrde, jučerašnjeg zveckanja oružjem MUP-a HNK-a i korištenja migranata u političke svrhe. No, nastavljaju se i poruke nedobrodošlice migrantima.

Željka Cvijanović, premijerka RS-a je ukazala da su migranti sigurnosni problem.

"Da to nije veliki bezbjednosni problem svi bi oni davno prolazili i nastavili da prolaze i ulaze u Evropu. Ne biste tamo imali države koje se ograđuju žicom, koje sprovode striktne propise nakon što su ih ispočetka pozivali jer su mislili da će ti brojevi biti mali", istaknula je Cvijanović.

No, šta nakon Salakovca? Čiji kapaciteti su gotovo pa popunjeni? Gdje smjestiti migrante koji svakodnevno dolaze? Do nedavno je taj broj dosezao čak i do stotinu dnevno. No, ministar sigurnosti Mektić tvrdi, znatno je smanjen. Oglasili su se iz Granične policije BiH:

"Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH i Državna agencija za istrage i zaštitu BiH, 18.5.2018. godine, uputili su policijske službenike koji će u sastavu jedinica granične policije pod nadležnošću i zajedno s policijskim službenicima Terenskog ureda Istok – Višegrad Granične policije BiH u narednom periodu nadzirati državnu granicu u cilju sprečavanja ilegalnih migracija", rečeno je iz Granične policije BiH.

No, odluka dolazi nakon brojnih zahtjeva Granične policije, koja je, kako tvrde, u nedostatku više od 500 službenika. I nakon što je, kako tvrde u Graničnoj policiji, migrantska kriza iscrpila ljudske i materijalne resurse graničara na ovom području. (N1)