Odlazeća vlast postavlja svoje ljude: Za mjesec dana zaposleno 45 činovnika

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako su na početku mandata obećali reformu javne uprave i obavezali se pismom namjere prema MMF-u da neće biti povećanja javne uprave, samo u oktobru u institucije BiH postavljeno je 45 novih državnih službenika.

"Moguće je da je zbog novih pravilnika oglašen veći broj radnih mjesta i taj broj je nešto povećan", rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH.

Pregled postavljenih državnih službenika po javnim oglasima za oktobar 2018. godine objavljen je u "Službenom glasniku BiH", a prema njemu najviše "novih radnika" dobila je Služba za poslove sa strancima, ukupno njih 11, zatim u Ministarstvo spoljnih poslova, gdje će platu zarađivati šest novih službenika, a samo jedan manje biće u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

U Ministarstvu odbrane BiH u oktobru su zaposlena četiri nova službenika, u Ministarstvu bezbjednosti tri, dok će po dva nova službenika dobiti Centralna izborna komisija BiH, parlament BiH i Direkcija za evropske integracije BiH.

Pored ovog zapošljavanja državnih službenika, a prema podacima Agencije za državnu službu BiH, u institucijama BiH trenutno je otvoreno 21 novo radno mjesto, a u postupku je zapošljavanje još pedesetak osoba. Tako, Direkcija za evropske integracije BiH zapošljava sedam državnih službenika, Agencija za bezbjednost hrane tri, Ministarstvo finansija i trezora dva, kao i Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i Agencija za javne nabavke, a po jednog Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo komunikacija i transporta i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Iako će zvaničnici prekomjerno zapošljavanje pokušati da opravdaju obimom posla ili izmjenama pravilnika, više je nego jasno da se, kako tvrde analitičari, nastavlja praksa da odlazeća administracija "udomljava svoje ljude".

"To nije ništa novo. Istekom mandata raznim savjetnicima prestaje radni odnos i onda se pokušava naći pogodno radno mjesto sa istim ili sličnim materijalnim pravima. Politika kod nas i služi za materijalno obezbjeđenje sebe i partijskih drugova", rekao je Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla.

Inače, godinama unazad u BiH svake godine se govori o reformi javne uprave, a vlasti na svim nivoima to naglašavaju kao jedan od prioriteta, međutim u praksi broj državnih službenika konstantno raste, a javna uprava je sve komplikovanija.

"Kada jednog dana zaista dođe do reforme, vidjećete da ima zaposlenih koji i ne znaju šta rade i to je opšte poznata činjenica. Međutim, nema snaga u političkom smislu koje bi se suprotstavile tome jer oni su isto to radili kada su bili u mogućnosti", rekao je Šehić.