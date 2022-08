Odlučeno gdje će glasati državljani BiH širom svijeta

SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.

Kako se navodi prema glasanje će biti organizovano na 21 biračkom mjestu u 15 država.

CiK BiH podsjeća da će Opšti izbori biti održani u nedjelju 02. oktobra 2022. godine, a da je rok za podnošenje kandidatskih listi političkih stranaka i koalicija za dodjelu kompenzacijskih mandata istekao je 3.08.2022. godine u 16.00 časova.

"Do isteka predviđenog roka, 48 ovjerenih političkih stranaka/koalicija podnijele su Centralnoj izbornoj komisiji BiH 73 kandidatske liste za dodjelu kompenzacijskih mandata za Opšte izbore 2022. godine sa ukupno 880 kandidata", saopšteno je iz CiK BiH, a dodaje se da je u cjelosti ovjereno 69 kandidatskih listi za dodjelu kompenzacijskih mandata dok su četiri kandidatske liste ovjerene djelimično, odnosno do broja do kojeg lista ispunjava zakonske uslove za ovjeru.