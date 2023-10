Održan novi skup "Granica postoji", poručeno da je dosta provođenja sile

NOVO GORAŽDE - Građani okupljeni na međuentitetskoj granici u Donjoj Sopotnici kod Novog Goražda kako bi dali podršku institucijama Republike Srpske poručili su danas da granica postoji i da je dosta provođenja sile.

Na skupu se okupilo više od 2.800 ljudi kojima je predsjednik Boračke organizacije Novo Goražde Vitomir Mastilo zahvalio za odziv i istakao da su time pokazali da vlada bratska sloga i jedinstvo.

"Sa ovog skupa dajem punu podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i direktoru Sužbenog Glasnika Milanu Lukiću. Sa ovog mjesta pozivam naš narod i razuman svijet da nas pogrešno ne protumače, jer znamo mi naše granice i želimo da u miru živimo i razvijamo prijateljske odnose. Poručujemo da je dosta provođenja sile jer granica postoji", naglasio je Mastilo.

On je naglasio da niko ne bi smio da dira u imovinu i pravo njenog korištenja, ali da neki nastoje da prekrajaju granice, a u stvari planiraju da naruše mir.

Mastilo je podsjetio da je narod, kada su to posljednji put uradili, skupo platio slobodu, ali i ona je ipak došla u trenutak kada su to oni htjeli.

"U BiH danas u dva entiteta u miru i slozi žive sva tri konstituivna naroda i taj mir po svaku cijenu moramo da očuvamo", rekao je Mastilo.

On je dodao da je Kristijan Šmit možda sin nekog neuspjelog vođe koji je provodio silu nad srpskim precima, pa se dosjetio da bi on to možda mogao dovršiti, ali kad je naišao na otpor čelnika Srpske počeo je podnositi neke nelegalne i nenadležne tužbe.

Predsjednik Opštinske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila iz Foče Janko Filipović da su institucije Republike Srpske jedini garant opstanka srpskog naroda na ovom prostoru.

"Svjesni smo svi šta se dešava sa našim narodom, svi vidimo kako naši sunarodnici prolaze na Kosovu i Metohiji, progoni ih jedno po jedno, u Hrvatskoj na spomenicima je zabranjeno pisati ćirilicom. Zbog toga je dužnost i obaveza svakog od nas da čuva suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i političku nezavisnost Republike Srpske", istakao je Filipović.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je novinarima da je poruka sa skupa jasna, a to je da granica postoji.

Skupu pod motom "Granica postoji" prisustvuju savjetnik predsjednika Republike Srpske Branislav Okuka, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.

Prisutni su i načelnici opština Novo Goražde Mila Petković, Rogatice Milorad Jagodić, Foče Milan Vukadinović, Višegrad Mladen Đurević, Pala Boško Jugović, te brojni građani Višegrada, Novog Goražda i Rudog.

Skup su obezbjeđivali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske i EUFOR.

Prethodni skup održan je 6. oktobra na međuentitetskoj granici u Pelagićevu, a skupovi su u ranije periodu održani u Doboju, Istočnom Novom Sarajevu, Loparama, Nevesinju, na Lapišnici u opštini Istočno Stari Grad, Ribniku, Foči, Oštroj Luci i Vlasenici.

Skupovi su počeli 1. septembra, a građani su na svim okupljanjima iskazali protivljenje zbog optužnice koju je pravosuđe BiH podiglo protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.