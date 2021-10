Održana taktično-pokazna vježba na Jahorini: "Nepotrebno nadlijetanje aviona Eufora"

JAHORINA - Na Jahorini su danas pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo, Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije MUP-a Srpske i Jedinice žandarmerije Istočno Sarajevo izveli vježbu sprečavanja upada terorističke grupe koja ima namjeru da izvrši teroristički napad na Olimpijski centar "Jahorina".

Taktičko-pokaznu vježbu organizovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, u prisustvu ministra Dragana Lukača i direktora Policije Siniše Kostreševića.

Tokom vježbe učestvovala su i četiri multifunkcionalna oklopna vozila "despot" i helikopteri Helikopterske jedinice ovog ministarstva.

Lukač rekao je da su danas održane dvije vježbe - na Jahorini i u Mrkonjić Gradu.

"Preduzete aktivnosti tokom vježbe realizovane su veoma uspješno, što pokazuje da bi pripadnici policije postupili na isti način i u stvarnim situacijama koje bi zahtijevale ovakav vid angažovanja", rekao je Lukač novinarima.

On je istakao da se ovim vježbama pokazuje obučenost i opremljenost svih policijskih jedinica MUP-a.

"Jahorina je veliko gradilište i veliki potencijal Republike Srpske. Znamo da na ovom prostoru u zimskom periodu bude i do 6.000 ljudi. To je mali grad koji živi i funkcioniše i zbog toga smo odlučili da ovdje uskoro otvorimo novu stanicu policije kako bi svi turisti bili bezbjedni i uživali na miru", objasnio je Lukač.

On je istakao da današnja o vježba pokazuje sinergiju svih jedinica MUP-a i odgovora na bilo kakvo ugrožavanje građana Republike Srpske.

"Vježba je uspješno izvedena i čestitam svim pripadnicima MUP-a koji su pokazali svoje znanje", rekao je Lukač.

Istovremeno, Lukač je odbacio je navode člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da je provokacija danas održana policijska vježba na Jahorini, te istakao da nije bilo potrebe ni da Euforovi avioni nadlijeću ovo područje, budući da im je MUP uredno najavio planirani manevar.

"Ovo nema veze sa provokacijom. Ove vježbe su ranije planirane. Sezona na Jahorini počinje u narednih mjesec dana zbog čega smo htjeli da to uradimo sada", objasnio je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske rekao je novinarima da su Euforovi avioni danas nadlijetali iznad Jahorine sa namjerom da vide šta se dešava, a to su trebali da najave, s obzirom na to da su znali za vježbu.

"Mi smo najavili da će naš helikopteri biti u vazduhu. Zato nismo digli drugi helikopter da ne bi napravili neku incidentu situaciju. Nije bilo potrebe da to rade", istakao je Lukač.

On je napomenuo da su vježbi prisustvovali predstavnici Eufora.

"Mi ništa ne krijemo i sve što su vidjeli iz vazduha mogli su da vide i sa zemlje", rekao je Lukač.

On je negirao i tvrdnje da naredne godine MUP Republike Srpske nabavlja 2.000 pušaka.

"To nije tačno. To je pogrešna informacija. Nema nigdje u nabavci u MUP-u da nabavljamo puške. Očito da neko pokušava da podgrijava političku situaciju", ocijenio je on.