Odzvonilo skrivanju imovine sudija i tužilaca

SARAJEVO, BANJALUKA - Ministarstvo pravde BiH predložilo je Nacrt izmjena i dopuna Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH (VSTS) prema kojem će sudije i tužioci biti dužni dostavljati svoj početni i godišnji izvještaj o imovini koji će biti objavljen na stranici VSTS-a.

"Sudije i tužioci dužni su dostavljati VSTS-u svoj početni i godišnji izvještaj o imovini, uključujući i način i vrijeme sticanja i nabavnu vrijednost, prihodima, interesima, obavezama, troškovima i garancijama za sebe, bračnog ili vanbračnog partnera, roditelje, djecu i druga lica s kojima žive u zajedničkom domaćinstvu", navodi se u Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u, koji bi uskoro trebalo da se nađe na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

U Nacrtu se navodi i to da će se izvještaji o imovini objavljivati na interent stranici VSTS-a, s tim da javnosti neće biti dostupni podaci o imenima maloljetnih lica koja se navode u izvještaju izuzev prvog slova njihovog imena, kao ni matični broj i adresa stanovanja sudije ili tužioca te drugih lica koja se navode u izvještaju. Takođe, ukoliko nacrt zakona dobije podršku neće se objavljivati ni podaci o ulici i broju gdje se nalazi imovina koja se navodi, brojevi bankovnog računa i drugi identifikacioni brojevi, kao ni iznosi gotovine u vlasništvu sudije ili tužioca te drugih članova domaćinstva, koji će biti dostupni javnosti samo kao kombinovani ukupni iznos ušteđevine, zajedno sa stanjem na bankovnim računima, te registraske oznake vozila.

Kada je riječ o gotovini, definisano je da, ukoliko sudija, odnosno tužilac drži gotovinu u iznosu većem od 5.000 KM van banaka, ne može tim iznosom pravdati finansiranje svojih troškova.

"Ovo je manje strog propis od onoga koji su razmatrali i koji su za BiH predložili stručnjaci. Taj prijedlog je išao toliko daleko da je zabranio da sudije i tužioci uopšte drže više od 5.000 KM u gotovini", navodi se u obrazloženju Nacrta izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u i dodaju da upravo gotovina predstavlja jedan od najvećih rizika koji prijete da ugroze efikasnost sistema izvještavanja o imovini koji zahtijevaju Venecijanska komisija, Savjet Evrope i druge međunarodne organizacije.

Praktično sudije i tužioci mogu imati gotovinu, ali je ne mogu koristiti za pravdanje finansiranja troškova preko 5.000 KM.

Sudije i tužioci biće u obavezi da navedu i detaljne podatke o dodatnim aktivnostima kao i podatke o svojim srodnicima koji rade u pravosuđu, advokaturi, pravobranilaštvu ili notarijatu, s tim da su srodnici oni po pravoj i bočnoj liniji do trećeg stepena srodstva, zatim srodnici po tazbini do drugog stepena i dijete bračnog druga, bračni odnosno vanbračni partneri, usvojitelji i usvojena djeca.

Predloženim izmjenama Zakona o VSTS-u definisano je i da bruto naknada sudije i tužioca ne smije na godišnjem nivou preći ukupan iznos od 40 odsto njegove godišnje neto plate, s tim da se ograničenje ne odnosi na prihode koje ostvare za vrijeme neplaćenog odsustva.

Juče smo pokušali dobiti komentar VSTS-a o predloženom Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u, ali nismo uspjeli.

Kazne do 20.000 KM

Član porodice čije finansije i lični interesi moraju biti obuhvaćeni izvještajem koji sudija i tužilac mora predati, a koji odbije da sudiji ili tužiocu dostavi potrebne podatke, biće kažnjen novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM, dok će odgovorno lice u javnom organu koje opstruiše postupak biti kažnjeno od 2.000 do 10.000 KM. Fizička osoba koja opstruiše postupak biće kažnjena od 3.000 do 10.000 KM, a za isti prekršaj pravno lice će biti kažnjeno od 5.000 do 20.000 KM.