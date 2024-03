Oglasila se Ambasada SAD nakon Šmitove odluke

SARAJEVO - Sjedinjene Američke Države pozdravljaju odluku visokog predstavnika o nametanju izmjena Izbornog zakona kako bi se ojačao integritet izbornog procesa u BiH, navodi se u reakciji Ambasade SAD u BiH na današnju odluku Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika.

"Žao nam je što se sve stranke nisu angažovale u dobroj vjeri ili se istinski obavezale na izborni integritet. Njihov neuspjeh je razlog zašto je visoki predstavnik morao djelovati", navodi se u saopštenju Ambasade.

Iz ovog američkog predstavništva navode kako je od vitalnog značaja osigurati da izbori budu slobodni i pošteni i da građani BiH znaju da će njihovi glasački listići biti prebrojani onako kako su dati.

