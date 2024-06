Oglasila se Ambasada SAD o novim sankcijama kompanijama iz Republike Srpske

SARAJEVO - Američka ambasada u Sarajevu oglasila se danas nakon što je Kancelarija za kontrolu imovine stranaca pri Ministarstvu finansija SAD uvela sankcije za još nekoliko zvaničnika i privrednika iz Republike Srpske, te nekoliko kompanija.

"Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija (OFAC) danas je odredila sedam subjekata (Infinity International Group, Prointer, Kaldera, Infinity Media, K-2 Audio Services, Una World Network i Sirius 2010) i dva fizička lica (Đorđe Đurić i Milenko Čičić) koji osiguravaju glavne izvore prihoda korumpiranoj mreži pokrovitelja predsjednika RS Milorada Dodika", navode iz Ambasade SAD.

Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated seven entities (Infinity International Group, Prointer, Kaldera, Infinity Media, K-2 Audio Services, Una World Network, and Sirius 2010) and two individuals (Djordje Djuric and Milenko…