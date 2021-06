Oglasila se Đapo o revizorskom izvještaju: Dijelili smo novac kako treba

Federalni ministar okoline i turizma Edita Đapo rekla je nakon današnje sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da su iz tog ministarstva podijelili finansijsku pomoć privrednim subjektima onako kako je trebalo, komentarišući izvještaje Kancelarije za reviziju FBiH koji je objavio izvještaje o poslovanju institucija tokom prošle godine a koji je izazvao mnogo reakcija u javnosti.

Podsjećamo, u nedavno objavljenom revizorskom izvještaju navodi se da je novac za pomoć u suzbijanju posljedica pandemije virusa korona Ministarstvo, na čijem je čelu Đapo, dijelilo i firmama koje su smanjivale broj radnika pa čak i nisu imale radnike. Opširnije o tome na OVOM LINKU.

Kako je rekla Đapo, turizam u 2019. u FBiH je imao "bum" i da je tada bio najveći broj noćenja i turista u Federaciji, da bi u 2020. godini, odnosno kada su nastali problemi izazvali virusom korona, bio pad turista od milion i pad noćenja od milion i 700.

"Tako da su te dvije godine neuporedive, a po uredbi jedan od kriterija je bio dan zaposlenih na 30.9. i uredba je nalagala da se ne mogu otpuštati radnici do 31.12. Intencija vlade je bila da se zadrže radnici jer smo znali da nema turista da sačuvaju ta radna mjesta, da se zadrži taj broj radnika i da se pomogne likvidnost privrednih subjekata", istakla je Đapo.

Dodala je da su se privredni subjekti prijavili i da su dobili su sredstva.

"Obavijest o tome je bila na web stranici ministarstva, a jedan od komentara Ureda za reviziju je da radimo netransparentno jer nemamo tu odluku objavljenu na web stranici. Mi smo podijelili po kriterijima kako je trebalo: 60 posto na osnovu prometa a ostalih 40 posto na osnovu zaposlenih radnika", dodala je.

Kako je rekla, izvještajem Kancelarije za reviziju nanosi se šteta ne samo spomenutim ministarstvima, nego i privrednicima koji se tu spominju.

"Nekić govori da je podijeljeno neregistrovanim kompanijama. On ne poznaje zakonsku legislativu. Prema zakonu o registraciji, podružnice se ne mogu upisati u sudski registar ukoliko je njihova kompanija u tom gradu. Tako da Carpe Diem ima zaštitarsku kompaniju a ima i hotel. Nas interesuje samo hotel, a on ima ID broj. Isto je tako i za Hollywood. Oni su tako 2019. godine uplatili samo PDV-a tri miliona u budžet", izjavila je ministrica Đapo.

Navela je i kako spominjanje toga pokazuje "koliko u Uredu za reviziju ne znaju zakonsku legislativu FBiH".

"Revizija je trebala konstatirati rad ministarstva i vidjeti da li smo podijelili prema kriterijima, a ja tvrdim da jesmo, a ne voditi se novinskim člancima gdje opozicija ili drugi govoriće kako bi trebalo biti. Može imati svoj stav o uredbi ali dokument kao revizorski izvještaj treba se voditi time da li je ministarstvo radilo po uredbi ili nije. Tražimo da nam Nekić da odgovore na naše primjedbe koje smo mu poslali", zaključila je Đapo.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić rekao je da su imali obavezu da raspišu javne pozive koji su trajale 21 dan i da su se odredili prema pristiglim zahtjevima.

"To je izazvalo konstatacije da su resorna ministarstva dodjeljivala sredstva firmama koje su smanjile broj zaposlenih. Danas je Vlada FBiH dala tumačenje uredbe. U uredbi kao kriterij 30.9.2019. nije kriterij utvrđen uredbom i nema ga nigdje. Ima kriterij 30.9.2020. i tu je primjetno zadržavanje, to jest povećanje broja radnih mjesta do kraja 2020. godine. Kada je u pitanju sektor poljoprivrede, 31 preduzeće je dobilo podršku, a kod nekih je i povećan broj zaposlenih. Podršku su dobili i poljoprivredni proizvođači i pomoglo se svim koji su imali završene proizvodnje a nisu imali tržišta te su izvezeni na inozemna tržišta", komentarisao je Dedić.

Ministar saobraćaja i komunikacija FBiH Denis Lasić kazao je da je Kancelarija za reviziju iznijela nekoliko primjedbi na koje njegove ministarstvo uopšte nije moglo uticati. Smatra da su sredstva itekako pomogla u opstanku ovih sektora.

"Ova četiri ministarstva i sama Vlada FBiH dala su veliki odgovor u borbi protiv pandemije i mislim da smo na izrazito korektan način reagirali za razliku od mnogih drugih, ali ti drugi se ne spominju jer nisu uradili ništa. Bez obzira što smo etiketirani i danas se pravdamo, postavljamo pitanje zna li Vijeće ministara da je uopće Covid-19 bio prisutan u našoj državi?", kazao je Lasić.

