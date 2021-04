Oglasila se Turkovićeva nakon odlaska u kupovinu službenim autom

SARAJEVO - Nakon što su objavljene fotografije Bisere Turković, ministarke spoljnjih poslova BiH, kako odlazi u prodavnicu uz službenu pratnju reagovala je i ona sama kazavši da to nije uradila zato što želi nego zato što mora.

Ona ističe da nije mogla izbjeći odlazak u nabavku službenim automobilom jer je po zakonu obavezna pratnja.

"Večeras me neko uslikao kako kupujem namirnice u Bingu i to objavio na društvenim mrežama, tobože da me kompromitira. Vjerovali ili ne, zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH moraju biti pod službenom pratnjom 24 sata, pa i onda kada obavljaju privatne obaveze", napisala je ona na Facebooku.

Dodaje kako bi i njoj bilo draže kupovinu obaviti "u miru s porodicom za vikend" nego ovako u posljednji trenutak "nakon dugog radnog dana".

"Ali, mora se brinuti i o porodici i domaćinstvu, posebno u ovo vrijeme ramazana", napisala je Turkovićeva.