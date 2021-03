Oglasila se američka ambasada nakon sjednice NS RS

SARAJEVO - Povodom najnovijih dešavanja tokom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS), čini se neophodnim da ponovimo svoj odveć poznati stav. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedinstvene zemlje sa dva entiteta, poručeno je iz američke ambasade u Sarajevu.

Iz ambasade su dodali kako građani BiH "zaslužuju lidere koji su posvećeni reformama neophodnim za EU put i osiguranje prosperitetnije budućnosti".

"Vrijeme je da bh. lideri počnu graditi konsenzus i da odbace nazadnu politiku podjela", poručeno je iz Ambasade SAD-a u BiH.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci Zaključke u vezi sa ocjenom rada visokog predstavnika, primjenom Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u periodu razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika. U zaključcima je spomenuta mogućnost i mirnog razlaza.

Given the latest developments during the RSNA session, it appears it is necessary for us to repeat our well-known policy. The U.S. strongly supports the territorial integrity and sovereignty of BiH as single country with two entities.