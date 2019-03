Oglasila se i kćerka Radovana Karadžića

BANJALUKA - Sonja Karadžić-Jovičević, potpredsjednica Narodne skupštine RS i kćerka Radovana Karadžića oglasila se povodom presude za njenog oca koji osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Ona je rekla da je 20 i 40 godina doživotna robija.

"Takva presuda je očigledno rezultat poltičkog pritiska i nema nikakve veze s pravom, pravdom, činjenicma i dokazima i onim što je u žalbenom procesu radio tim odbrane", izjavila je ona za RTRS.

Kao uspjeh tima Karadžićeve odbrane navela je to što nije presuđen genocid u sedam opština u RS.

"Nadam se da će kad-tad istina ugledati svjetlo dana i da će ovi narodi, kada dođu do istine u BiH, konačno moći da se pomire i žive normalno. Do tada, mislim da će to biti sve teže i teže", navela je Sonja Karadžić-Jovičević.

(RTRS)