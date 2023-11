Oglasio se Đokić povodom sankcija SAD

BANJALUKA - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić smatra da SAD, kao velika država, uvođenjem sankcija njemu i ostalim zvaničnicima u Republici Srpskoj pokazuje svoju veliku slabost.

"Ne znam šta je to što bi se moglo kvalifikovati kao štetna radnja kada sam 2017.godine potpisao Sporazum o saradnji, a na osnovu ovlaštenja Vlade Republike Srpske kako bi se izvršila gasifikacija postrojenja za proizvodnju i preradu nafte u Rafineriji nafte Brod", rekao je Đokić Srni.

Đokić je istakao da je ova aktivnost imala za cilj da se neutrališe veliki zagađivač sa kojim je problem imala Hrvatska i Republika Srpska u tom regionu.

"U Sjedinjenim Državama imaju neke svoje kriterijume, ni najmanje mi to ne smeta. Oni su trebali da nazovu pravim razlogom ono što su uradili, a to je da ja pokazujem iskreno poštovanje i ljubav prema Rusiji i ruskom narodu i to sam činio duži niz godina i nastaviću tako", poručio je Đokić.

Prema njegovim riječima, Americi to smeta i smislili su da je protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma to što smo uredili na kvalitetan način jedno privredno pitanje, koje je od interesa i za BiH.

"Nema nijednog razloga da se može reći da je to suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali oni imaju neke svoje kriterijume, a mi imamo svoje po kojima živimo i nastavićemo da živimo u skladu sa onim što su naši prioriteti", zaključio je Đokić.

Ministarstvo finansija SAD uvelo je sankcije ministru industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petru Đokiću zbog, kako je navedeno, potpisivanja sporazuma sa Hrvatskom u vezi sa izgradnjom cjevovoda od ruske rafinerije u Hrvatskoj do Broda, što SAD smatraju "antidejtonskim ponašanjem".

Sankcionisano je 10 pojedinaca iz zemalja zapadnog Balkana zbog, kako je uopšteno navedeno, "korupcije i malignog uticaja".

Osim Đokića, sankcije su uvedene i šefu Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Dušku Peroviću i odborniku SNSD-a u Skupštini opštini Lopare Savi Cvijetinoviću.

