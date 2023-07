Oglasio se Šmit nakon što je Dodik podnio prijavu protiv njega: On živi u svijetu snova

Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, učestvovao je kao panelista na Dubrovnik Forumu, gdje je upitan o posljednjoj upotrebi bonskih ovlaštenja.

Šmit je na početku obraćanja naglasio da je institucionalna struktura u Bosni i Hercegovini danas bolje nego što je bila u prethodnim godinama, te da, usprkos svemu, vjeruje u bolju budućnost zemlje.

No, govoreći o Miloradu Dodiku, bio je poprilično oštar.

" Ne znam šta koristi Milorad Dodik, ali čini se da je to droga ponosa koja mu ne nudi vezu sa političkom realnosti. Zato mi ovo moramo da držimo pod kontrolom", naveo je, misleći na skorašnju upotrebu svojih ovlaštenja kada je poništio Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj, van snage stavio je Zakon kojim se zabranjuje objavljivanje odluka OHR u Službenom glasniku RS, te proglasio izmjene Krivičnog zakona BiH na način da će se radnje kojima se narušava ustavni poredak BiH tretirati kao krivično djelo.

Naglasio je kako je ovaj put Milorad Dodik na agresivan način testirao Dejton.

"Mogu reći da on živi u svijetu snova. On zna šta znači kršenje Dejtona i Ustava Bosne i Hercegovine. Pokušava da uništi Ustavni sud za kojeg zna da je neophodan za evropske integracije. To je neprihvatljivo", naglasio je Šmit.

Ipak, istakao je kako se i dalje nada da će predsjednik SNSD shvatiti da i dalje ima priliku da pokaže konstruktivnost, piše N1.

"Nadam se da će se to sve desiti u narednim sedmicama. Mi ovdje ne govorimo o relaksiranju stavova. Mi ovdje govorimo o akciji i reakciji. Ja sam ovo morao uraditi. Da sam prihvatio u ime međunarodne zajednice da neko ko ne dozvoljava odabir sudija, da ne prihvata njihove odluke… to krši prava svih građana! Da li bismo prihvatili da Dodik pokušava pretvoriti RS u Transnistriju? To nećemo dopustiti", naglasio je oštro Šmit.

Istakao je kako pri ovoj misiji ne očekuje samo podršku međunarodne zajednice, nego i susjednih država.

Dodik je danas Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci podnio krivičnu prijavu protiv Šmita.