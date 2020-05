Okolić: Nema knjiženja perspektivne vojne imovine na BiH

SARAJEVO - Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Mirko Okolić rekao je Srni da nema knjiženja perspektivne vojne imovine na nivo BiH jer je to protivno Dejtonskom mirovnom sporazumu, prema kojem sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike pripada Srpskoj bez obzira na to bila perspektivna vojna imovina ili ne.

Na pitanje Srne da prokomentariše tvrdnje ministra odbrane u Savjetu ministara Sifeta Podžića da nema rokova kada je riječ o knjiženju perspektivne vojne imovine i da će ona biti knjižena na nivo BiH, Okolić je konstatovao da niko i ne tvrdi da postoje rokovi u kojima se imovina može knjižiti, ali da je stav institucija Republike Srpske da se perspektivna vojna imovina ne može knjižiti na nivo BiH.

"Sve dok je stav institucija Republike Srpske da se to ne knjiži, to neće biti uknjiženo na BiH, odnosno na Ministarstvo odbrane. Stav institucija Srpske će se poštovati do kraja i neće biti mogućnost da se ta imovina uknjiži legalnim putem", rekao je Okolić.

Odgovarajući na pitanje da li je Dejtonskim mirovnim sporazumom definisano da imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske pripada Srpskoj bez obzira da li je riječ o perspektivnoj vojnoj imovini ili ne i da li su Podžićeve tvrdnje rušenje principa Dejtona, Okolić je ukazao da je Ministarstvo odbrane formirano nakon Dejtona i da je Republika Srpska svoju imovinu koja se nalazi na njenoj teritoriji dala na korištenje ovoj instituciji.

"Ukoliko bi određeni dio teritorije Republike Srpske, a riječ je o perspektivnoj lokaciji ili lokacijama u Republici Srpskoj, uknjiži na BiH, samim tim se smanjuje procenat Republike Srpske i taj procenat više nije onakav kako je definisan Dejtonskim sporazumom. Zato Republika Srpska ima uporište da brani tezu da je nemoguće knjižiti zemljište i imovinu na teritoriji Republike Srpske na bilo koga izvan Republike Srpske", istakao je Okolić.

On je dodao da su za to dokaz i problemi koji su nastali "kada je odlučeno da se poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj knjiži kako je neko bez osnova zamislio".

"Republika Srpska će stati iza svoje teritorije. Dejtonski sporazum je osnova svega", poručio je Okolić.

On je naveo da Podžić može da priča ono što njemu odgovara, ali da to ne znači ništa za Republiku Srpsku bez obzira da li je to rekao u Banjaluci, Sarajevu, Čapljini ili na nekom drugom mjestu.

"Takve izjave, poput ove današnje, Republika Srpska neće tolerisati i iskoristiće sva pravna sredstva da ne dođe do umanjenja procenta njene teritorije", rekao je Okolić.

Upitan da prokomentariše izjavu bivšeg lidera SDS-a Vukote Govedarice da su Podžićeve tvrdnje dokaz da je Republika Srpska pristala na ANP, te da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas bio u Foči dok Podžić "knjiži imovinu", Okolić je konstatovao da opozicija kritikuje sve i svakoga.

"Lako je kritikovati onoga ko nešto radi. Kakve veze ima gdje se danas nalazi srpski član Predsjedništva Milorad Dodik, a gdje je Podžić davao izjavu", upitao je Okolić.

Okolić je najavio da će sutra u Rudom Direkciji za obnovu i izgradnju biti predata neperspektivna vojna imovina koju će Direkcija potom dati na upotrebu ovoj lokalnoj zajednici.

"To je neperspektivna vojna imovina koja je po sporazumima pripala Republici Srpskoj. Biće predat onaj objekat koji više nije potreban Oružanim snagama BiH", najavio je Okolić, izražavajući uvjerenje da će opština Rudo tu lokaciju iskoristiti za svoje potrebe.