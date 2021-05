Okolić: Za vrijeme Ivanićevog mandata donesena odluka o vojnoj vježbi

SARAJEVO - Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Mirko Okolić izjavio je Srni da je za vrijeme mandata tadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića donesena odluka o vojnoj vježbe u kojoj bi učestvovali pripadnici Oružanih snaga BiH i SAD, ali uz korištenje aviona sa fiksnim krilima, što je tadašnja vlast na čelu sa Miloradom Dodikom stopirala.

"S obzirom da je tada bila predviđena upotreba aviona sa fiksnim krilima, odnosno da je bilo riječ o vježbi koja je u svome programu imala predviđene i letove aviona, tadašnja vlast u Republici Srpskoj na čelu sa Dodikom i cijela Republika Srpska bili su protiv i vježba nije ni održana", naglasio je Okolić.

On je pojasnio da je, zbog sprečavanja održavanja te vježbe, kasnije došlo do komprimisnog rješenja, odnosno da bude održana vježba mnogo manjeg intenziteta.

"Ova vježba na Manjači biće realizovana isključivo lakim pješadijskim naoružanjem, a u Glamoču je predviđeno gađanje sa minobacačima do 120 metara i ništa više. To je sada ono što je odobreno i vježba će biti takvog kalibra", istakao je Okolić.

On je naveo i da je prilikom donošenja odluke za ovu vježbu postojao zahtjev SAD i njihovih oružanih snaga da se koristi aerodrom u Mahovljanima kod Banjaluke.

"Dodik i mi smo odbili i nismo dozvoli da to bude u Mahovljanima. Našli smo kompromis i to se dešava na aerodromu Dubrave u Tuzli", dodao je Okolić.

On je rekao da će vježba istog ili sličnog kalibra biti organizovana i sa Vojskom Republike Srbije u oktobru na Manjači.

Okolić je ponovio da se na Manjači ne održava vježba NATO, već Oružanih snaga BiH i Oružanih snaga SAD.

"Informacija da je to vježba sa pripadnicima Alijanse je netačna i volio bih da neko pošalje pitanje NATO savezu ili američkoj Ambasadi u BiH da li je to vježba NATO-a ili oružanih snaga BiH i SAD. Ako od njih dobiju odgovor da je to vježba NATO onda u redu, ali takav odgovor sigurno neće dobiti", poručio je Okolić.