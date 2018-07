Okončana rasprava o Prijedlogu zakona o depozitu u bankama u BiH

SARAJEVO - Okončana je rasprava u Predstavničkom domu BiH o Prijedlogu zakona o depozitu u bankama u BiH. Poslanici su započeli raspravu o Zakonu o zastavi BiH.

Mirsad Isaković (SBB), poslanik u Predstavničkom domu BiH rekao je da upitnost ovog zakona nije sporna zbog toga što su ovim zakonom regulisane stvari koje postojećim zakonom nisu bile uređene.

"Depoziti se ovim definišu sa 50.000 KM, a rješava i nerezidente, i maloljetne i svi imaju pravo i zbog toga je dobar ovaj zkaon. Čitao sam o tome kao da se prenose nadležnosti, to nije tačno ovaj zakon ne prenosi nadležnosti", kazao je Isaković.

Dušanka Majkić (SNSD), poslanik u Predstanvičkom domu BiH rekla da je k načno odošao na red posljednji iz seta reformskih zakona iz domena bankarskog sektora.

"Bilo je prenosa nadležnosti i bilo je predviđeno da Agencija kontinuirano nadgleda članice. To RS nije mogla prihvatiti jer je to direktno zadiranje u njenu nadležnost i nakon te ispravke ovaj Zakon je prihvaltjiv", kazala je Majkić.

Ističe da su prednosti ovog zakona da viškove novca neće banke moći iznositi iz zemlje, nego će se deponovati u posebnom Fondu koji će biti formiran.

"Imaćomo fond koji će se koristiti prvenstvno za spašavanje banaka, a ne samo za isplaćivanje depozita. Ko donosi odluku o tome gdje će novac biti korišten, donosi Upravi odbor Agencije za osiguranje depozita koji čini guverner Centralne banke, ministar finansija i trezora BiH, te po jedan član kojeg imenuju entitetski ministry", kazala je Majkić.

Nekoliko stvari, kaže Majkić, zakon nije regulisao i da treba popuniti odredbe o imenovanju direktora Agencije i direktora filijala.

"Nemamo ni riječi o tome ko su ljudi koji mogu da se prijave na konkurs. Predviđeno je da Agencija podnese izvještaj nekome, a po ovome ne podnosi nikome. Ima nekoliko stvari koje bi mogle poboljšati ovaj zakon. Za to sma da se podrže principi zakona, pitanje je da li ćemo imati vremena da dođemo do drugog čitanja“, kazala je Majkić.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba SDS-a u Predstanvičkom domu BiH kaže da je riječ o zakonu koji je loše preveden sa engleskog jezika.

"Pitam kolege iz SNSD-a je li BiH država ili državna zajendica, potpuno su besmislene definicije u ovom zakonu. Prenose se nadležnosti entitetskih agencija na ovu Agenciju. Sastav Upravnog odbora, kaže da ima pet članova, guverner Centralne banke, ministar finansija i trezora BiH ili lica koja oni ovlaste. To je loš prevod s engleskog jezika. Ovim se daje i građanski i pravni imunitet i to može po državu biti neviđena materijalna šteta. To je loš zakon i onaj ko ga je prevodio nek ga bolje prevede. Što se tiče nas ovaj zakaon neće dobiti podrđku“, kazala je Pandurevića.

Nikola Špirić (SNSD), poslanik u Predstavničkom domu BiH kazao je da je ovaj parlament na visini zadatka da bi spojio prvo i drugo čitanje, a ne bi dovodio finansijski sektor u probleme.

Aleksandra Pandurević (SDS), nemam ništa protiv da se usvoji ovaj zakon, nek se prenese nadležnost, ali o tome se mora izjasniti NSRS.