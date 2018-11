Okorjeli kriminalci od 1. januara u "bh. Alkatrazu"

SARAJEVO - Prvi državni zatvor u BiH, koji se nalazi u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu, počinje s radom 1. januara naredne godine.

Josip Grubeša, ministar pravde BiH, potvrdio je za "Nezavisne" da će već na sjednici Vijeća ministara BiH u ponedjeljak na dnevnom redu biti Prijedlog odluke o formiranju institucije zatvora i stavljanje van snage Odluke o Jedinici za implementaciju projekta zatvora.

Ovim su, kako je rekao Grubeša, stvoreni svi uslovi da ministar pravde može izabrati v.d. upravnika prije raspisivanja konačnog konkursa za izbor rukovodstva zatvora. Objašnjava da će izabrani v.d. upravnika potom Vijeću ministara BiH poslati pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.

"Nadam se da će Vijeće ministara potom u što skorijem roku utvrditi tu sistematizaciju i tada će upravniku biti omogućeno da može raspisati natječaj za prijem svih onih djelatnika koji treba da rade u zatvoru. Posebno što se tiče zatvorskih čuvara, koji moraju proći posebne obuke", kazao je Grubeša i dodao da je juče ujutro završena primopredaja tehničkog prijema.

"Firma UNIS je radila tehnički prijem. Jedinica za implementaciju projekta bila je u ime Ministarstva pravde nositelj svih aktivnosti u vezi s izgradnjom jednog takvog velikog kompleksa koji se prostire na 180.000 kvadrata, građevinske površine 24.000 kvadrata i koja je koštala gotovo 40 milijuna eura. Primaće maksimalno 500 do 600 zatvorenika i u njemu će biti zaposleno gotovo 300 ljudi", kazao je Grubeša za "Nezavisne". Dodaje da imaju inicijativnu od donatora iz Evropske komisije da su spremni doći na otvaranje, jer se radi o vrlo grandioznom projektu koji je vrlo značajan za BiH, tačnije za vladavinu prava.

"EU želi i svojim prisustvom doprinijeti otvaranju zatvora. Čak je i Johanes Han, komesar za proširenje, iskazao zainteresiranost da dođe na ceremoniju otvaranja", kazao je Grubeša.

Ističe da BiH svoje zatvorenike trenutno šalje u entitetske zatvore i plaća entitetima za čuvanje zatvorenika. Naglašava da BiH nema ni zatvorsko osoblje i da se ne može očekivati da će zaposlenici sa entitetskog nivoa doći raditi u državni zatvor, te da zbog toga neće moći odmah biti otvoren u punom kapacitetu.

"S obzirom na to da se radi o građevini zaštićenog tipa, moramo voditi računa da osoblje bude to koje će bolje upoznati zatvor od štićenika, tako da hodogram aktivnosti koje je napravilo Ministarstvo pravde, u vezi sa stavljanjem zatvora u funkciju, jeste da se ide s otvaranjem bloka po bloka i da to bude postepeno. Moramo vidjeti da li svi propratni elementi koji se nalaze u zatvoru funkcioniraju, jer nemoguće je zatvor napuniti pa da se, ne daj bože, nešto dogodi. Moramo voditi računa da se radi o najtežim kaznama, dugotrajnim kaznama i o najtežim prekršiteljima, tako da se mora voditi posebna sigurnosna politika", rekao je Grubeša i podvlači da će sve osoblje morati proći posebnu provjeru i edukaciju.

Podsjećamo, kamen temeljac za izgradnju ove vaspitno-popravne institucije, koju su mnogi prozvali "bh. Alkatraz", postavljen je 2006. godine i prvi rok za završetak radova bio je predviđen za 2008, ali to se nije desilo. Ozbiljniji radovi na izgradnji zatvora počeli su osam godina kasnije, odnosno 2014. godine, a rok za izgradnju bio je 24 mjeseca. Kompleks zatvora čini deset objekata, u tri će biti smješteni zatvorenici i pritvorenici, dok su ostali pomoćni i u njima će biti bolnica, kuhinja, sportska sala, radionica, mrtvačnica, kantina, prostor za vjerske potrebe i druge sadržaje. Svaka ćelija površine je 12 kvadratnih metara i ima svoje kupatilo. Novac za gradnju ove visokosigurnosne ustanove obezbijedili su BiH i donatori. Najveći donator je Evropska unija, koja je učestvovala sa 10,8 miliona eura. Ostatak sredstava za izgradnju objekta maksimalne sigurnosti i kapaciteta osigurali su Ministarstvo pravde BiH, Kraljevina Švedska, Sjedinjene Američke Države, kao i Razvojna banka Vijeća Evrope putem kredita.

BROJEVI

2006. postavljen kamen temeljac

2008. bio prvi rok za završetak radova

2014. počeli ozbiljni radovi

40 miliona evra vrijednost projekta

24.000 kvadratnih metara površina

12 kvadratnih metara veličina ćelije, koja ima svoje kupatilo

600 zatvorenika

300 radnika

SADRŽAJ