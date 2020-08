"'Oluja' je završetak projekta Hrvatske započetog krajem 19. vijeka"

BIJELJINA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će večeras na Rači drugi put, a generalno sedmi, obilježiti egzodus Srba iz Hrvatske u akciji "Oluja", koji je rezultat etničkog čišćenja hrvatske države toga vremena nad Srbima kao završetak njihovog generalnog projekta.

Dodik je podsjetio da su Hrvati ovaj projekat započeli krajem 19. i početkom prošlog vijeka, gdje je izvršen genocid nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata, te dodao da su Srbi terorisani još početkom prošlog vijeka, u takozvanom veleizdajničkom procesu u Zagrebu protiv viđenijih Srba, zatim genocidom kojim je rukovodio ustaški pokret Ante Pavelića, a završio se etničkim čišćenjem u akciji "Oluja", koja je imala elemente genocida.

"Najbolja potvrda koliko je to bilo mimo zakona i na štetu Srba govori činjenica da Hrvati pokušavaju sve ovo vrijeme da to pokažu kao neki `dan domovinske zahvalnosti`. Pita se čovjek o čemu govore? Etničkom čišćenju, tome što su izbacili 300.000 ljudi, ubili 2.000 ljudi tog vremena...to vam je zahvalnost?", upitao je Dodik.

On je upitao da nije možda u pitanju neki novi standard u Evropskoj uniji koji govori o tome da etničko čišćenje treba da se slavi kao pobjeda?

"Sve je to dio odnosa i teškog bremena koje imaju Srbi i Hrvati. Sjećanje treba održati i niko ne može to da eliminiše. Ja sam za to da se na nivou država Srbije, Hrvatske i Republike Srpske ti odnosi počnu na neki način relaksirati, ali to svakako nije da se putem dovođenja jednog predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj pokuša reći da je to sada nešto legalizovano ili završeno. To svakako nije, to neće ostati na taj način i ne mogu se izbrisati ti zločini koji su počinjeni tokom `Oluje`", rekao je Dodik.

On je istakao da ono što veže zločine Drugog svjetskog rata i ovog posljednjeg u Hrvatskoj u "Oluji" jeste Petrovačka cesta, o čemu je i pisao poznati pisac Branko Ćopić.

Dodik je rekao da Srbima ostaje da kroz okupljanja i sjećanje ne zaborave bilo kakva stradanja koja su ih zadesila još od devetog vijeka i koji je etnički očišćen krajem prošlog vijeka.

"Na Rači ćemo večeras otkriti spomen-ploču i početi izgradnju jednog spomen-područja koje će obilježiti stradanje u `Oluji`. Veliki broj Srba iz Hrvatske je preko Rače otišao u Srbiju, a njih oko 50.000 ostalo je u Republici Srpskoj i nesumnjivo doprinijeli njenom razvoju. Ja sam im zahvalan na svemu što su nam dali i pomogli da budemo bolja zajednica", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.