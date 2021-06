"Oni koji traže vanredne izbore ili nisu pročitali Ustav, ili ne znaju gdje žive"

BANJALUKA - Član Interresorne radne grupe za izmjenu Izbornog zakona BiH iz SNSD-a Snježana Novaković Bursać ocijenila je da stranke koje imaju svoje predstavnike u ovoj grupi, a koje se predstavljaju, uslovno rečeno, kao građanske, izlaze sa velikim brojem nerealnih ideja i prijedloga, što uveliko usporava i otežava rad grupe.

Bursaćeva je dodala da se dosta vremena gubi na nepotrebne stvari, ali i stvari za koje se zna da nisu prihvatljive za sve strane u BiH.

"Često se znaju desiti potpuno beskorisne diskusije, koje nigdje ne vode. Stoga imam utisak da se to namjerno radi da bi bili prikupljeni određeni dnevno-politički poeni u javnosti", rekla je Bursaćeva za "Glas Srpske".

Ona je rekla da Centralna izborna komisija BiH ne učestvuje direktno u radu ove grupe i dodaje da će tako i ostati.

"S druge strane svi, pa i oni imaju pravo da nešto predlože, ali da li je to i prihvatljivo, to je druga priča. Napominjem da je ovo radna grupa. Imam utisak da se od nje puno očekuje, ali ne treba zaboraviti da kada ona i napravi nekakav prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Izbornog zakona BiH, sve to na kraju mora proći parlamentarnu proceduru. Tako da je dugačak put pred nama", rekla je Bursaćeva.

On je navela da je teško očekivati da radna grupa postigne konsenzus o najbitnijim stvarima.

"Recimo, imate situaciju da se dosta pažnje posvećuje temi vanrednih izbora. I kada čujete te inicijative, shvatite da oni koji nešto tako predlažu ili nisu pročitali Ustav BiH ili ne razumiju gdje i u kojem trenutku žive", istakla je Bursaćeva.

Ona je navela da je velika priča i o uvođenju novih tehnologija u izborni proces, što je donedavno samo bila priča, a sada se, kaže, insistira na tome.

"Ako bude pažljivo analizirano gdje je ta tehnologija potrebna, shvatite da se u stvari radi o političkim parolama. Mislim da su mnogi kroz rad ove grupe vidjeli svoju šansu da izađu iz sjene i dođu na scenu, na svjetla reflektora i pred objektive kamera", istakla je Bursaćeva.

Nažalost, dodala je ona, do sada se pokazalo da je malo volje da nešto konkretno bude urađeno i predloženo, a umjesto toga, sve se svelo na populizam.

Bursaćeva se plaši da se može doći u "duboki ćorsokak" ako ne bude postignut politički dogovor o najkrupnijim pitanjima.