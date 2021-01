Opasno poigravanje bezbjednošću bh. građana zbog nedostatka strategije

SARAJEVO, BANJALUKA - To što BiH u ovom momentu nema važeću strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma, a u čemu je jedina u regionu, moglo bi se tumačiti opasnim poigravanjem bezbjednošću bh. građana, smatraju stručnjaci.

Sudeći po izjavama naših sagovornika, u zemlji u kojoj je u ne tako dalekoj prošlosti zabilježena serija terorističkih napada, poput onog u Zvorniku, kada je ubijen policajac, ništa se ne bi smjelo prepuštati slučaju, a upravo se to radi.

"Zvornički slučaj, kada je u akciji teroriste ubijen pripadnik Policije Republike Sprske, pokazao je da u BiH ne postoji elementarna razmena podataka", rekao je za "Nezavisne novine" Aleksandar Radić, vojni analitičar.

Prema njegovim riječima, potpuno je jasno da u BiH ne postoji prije svega dobra volja da se stvori efikasan sistem bezbjednosti, okrenut ka potrebama građana.

"Naravno da BiH, zbog prirode svoje strukture, te zbog toga što je imala ozbiljan broj stranih ratnika koji su cirkulisali - ili dolazili na taj teren, ili sa tog terena odlazili van, ima dovoljno razloga za zabrinutost i razloga da se svakodnevno radi na prepoznavanju problema u vezi sa ekstremizmom. To je jasno vidljiva činjenica", naglasio je Radić.

Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da BiH neće biti oštećena neusvajanjem ovakve strategije, ali ju je, i te kako, potrebno usvojiti.

"Svakako, bilo bi dobro da BiH u što kraćem roku donese novu strategiju koja će biti primjenjiva i izraz objektivnih potreba, odnosno prijetnji", rekao je Kržalić za "Nezavisne novine".

On se pita zašto institucije nisu na vrijeme počele sa izradom nove strategije, odnosno zašto se čekao zadnji momenat.

"Ako je postojao određeni politički problem u vezi sa izradom te strategije, što se on nije ranije adresirao", pita Kržalić.

Stručnjak za bezbjednost Zoran Dragišić ističe da je opasno da država kao što je BiH nema strategiju prevencije terorizma.

"To nikako nije dobro, imajući u vidu da je BiH država koja je ugrožena i da je u njoj već došlo do brojnih terorističkih ataka. Ali, mislim da su tu u pitanju institucionalni problemi BiH i još jednom se i na ovom slučaju pokazuje koliko BiH jako teško funkcioniše. U svakom slučaju, to što BiH nema strategiju prevencije terorizma predstavlja ozbiljnu opasnost po sve građane bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost", naglasio je Dragišić za "Nezavisne novine".

Zašto BiH nema strategiju za borbu protiv terorizma za ovu i naredne godine i koje aktivnosti se sprovode s ciljem njenog usvajanja, te kada se očekuje da će ona ugledati svjetlo dana, pitanja su na koja do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" odgovore nismo dobili iz Ministarstva bezbjednosti BiH.

Analiza Balkanske istraživačke mreže pokazala je da BiH jedina od šest zemalja zapadnog Balkana nema važeću strategiju za borbu protiv terorizma, jer je petogodišnja strategija zvanično istekla krajem prošle godine, a izrada nove strategije još nije počela.

Naime, kako se navodi, Ministarstvo bezbjednosti BiH je tek poslalo Savjetu ministara BiH na usvajanje odluku o formiranju radne grupe za izradu dokumenta nove strategije.

BiH, dodaje se, nije sačinila ni izvještaj o tome koliko je uspješno sprovela prethodnu strategiju, niti je usvojena procjena njenog sprovođenja. Štaviše, pitanja povratnika sa stranih ratišta nisu bila ni obuhvaćena strategijom koja je istekla prije nepun mjesec dana.