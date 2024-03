Opozicija: Dodikovi zaključci, već viđeno

BANJALUKA – Milan Miličević, predsjednik SDS-a, kazao je da je u uvodnim obraćanjima u NS RS najmanje pričano o dnevnom redu.

Što se tiče zaključaka o kojima je govorio Dodik, Miličević je istakao da je pominjati ove zaključke pred javnošću degutantno, jer je većina već usvojena u parlamentu.

“Mnogi od nas su glasali za njih, SDS u velikoj mjeri i oni nisu na kraju nikada sprovedeni i sad kao trebamo opet da ih donosimo i vjerujemo da će oni sada biti ispoštovani. Dakle, ne vjerujemo“, naglasio je Miličević.

Komentarišući materijal za sjednicu, koji se odnosi bezbjednosnu i političku situaciju kroz istoriju ovih ali i svjetskih prostora, Miličević je spornim nazvao to što se ovdje bježi od osnovnih tema koji se najviše tiču građana, a to je kako oni žive.

“Ovdje pozivate na jedinstvo za interese Republike Srpske. To od strane SDS-a nikada nije dolazilo u pitanje niti će. Ali ne možemo biti jedinstveni po pitanju krimimala i korupcije na najvišem nivou, od izborne, pa svake druge u Srpskoj“, istakao je Miličević.

Nastavljajući priču o bezbjednosnoj situaciji, Miličević je kazao da ona u Srpskoj nije zadovoljavajućam, kako to tvrdi vlast.

“Jer da jeste, onda ova sjednica ne treba. Drugo, bezbjednosna situacija ne može biti zadovoljavajuća ako imamo veći stepen kriminala, korupcije, svih državnih funkcionera pa naviše. To je temelj bezbjednosti. A imamo veliko nezadovoljstvo, štajkove, odlaske ljekara. Sve su to bitne stvari“, dodao je on.

Poručio je da je tačno da je međunarodnim intervencionizmom od 1998. došlo do ozbiljnih narušavanja principa u BIH.

“Ali nemojte zaboraviti da i među nama ovdje ima krivaca zašto je to tako, onih koji su se predstavljali kao veliki reformisti, motori promjena, pa su prihvatili nametanja zakona u različitim posljeratnim periodima. SDS to nikada nije radio i tako će biti i ubuduće, nismo bili naivni kao neki pa evolvirali i uvijek ćemo igrati samo jednu utakmicu, a to je za ona za Republiku Srpsku“, rekao je Miličević.

“To ste vi donijeli, niko vas nije tjerao. Pa niste primijenili, a danas tih zakona nema ni na nivou BIH. Niste podržali ni SDS-ov prijedlog za Ustavni sud BiH“, zaključio je Miličević.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, rekao je da je ubijeđen da će ova sjednica završiti kao i svaka posebna do sada.

“Slušaćemo velike priče, a Republika Srpska će ponovo nakon svake ove dramaturgije izaći izolovanija. A NS će ko zna koji put zbog vas iz vladajuće koalicije biti iskorišćena i ponižena usljed velikih najava, jakih zaključaka koji uglavnom budu neprovedeni“, kazao je on, dodajući da je SNSD i koalicija bezbroj puta zloupotrebljavala Narodnu skupštinu.

“Desetine zaključaka i odluka niste ispoštovali. Manipulatorski ste se poigravali sa narodom, najavljivali nevjerovatne stvari, lijepe za čuti, sa nultom stopom realizacije. Nekoliko puta ste imali i našu podršku. Krupnim temama ste zaokupirali javnost. U vašim rukama je sva vlast, pa što niste poštovali ono što ste govorili. Ovdje se usvaja zakon, a vi podnosite apelaciju Ustavnom sudu BIH. Tako je bilo i za strane sudije, SIPA, UIO BiH, vosjku...“, podsjetio je Borenović.

On je rekao da SNSD kontroliše gotovo sve i da su zato najodgovorniji za ovo stanje.

“Posvađali ste nas sa najvećim dijelom zapada, pravite od nas izolovano ostrvo, zbog nerazumnih i ličnih razloga, uveli ste cijelu Srpsku u turbulencije i ambijent strahova. Vidimo i ove crne liste, koje nikako ne možemo potcijeniti“, poručio je Borenović.

Lider Pokreta za pravdu i red Nebojša Vukanović, tokom svog obraćanja u NS RS, naglasio je da je istorija učiteljica života, držeći u rukama Ustav Republike Srpske.

“Dodik je početkom 2000-ih godina pomogao da se Nikola Poplašen smijeni kao predsjednik Republike Srpske. Nije vam tada smetao visoki predstavnik i za smjene SDS i druge stvari, a danas smeta. Možda bi danas svi ovdje pokazali solidarnost, da se je vi pokazali tada. Vi ste zahvaljujući Vesterdorpu, gdine Dodik ostali na vlasti tada. Žao mi je što je ova NSRS izgubila svoj legitimitet“, naveo je Vukanović.

“Ništa od odluka koje smo ovdje donijeli, nismo održali, zgazili smo ih i tako smo zgazili sebe. Ja sam rekao Šmitovom zamjeniku da će nametanju zakona o imovini napraviti haos. Mi nismo nikada učestvovali u nikakvom intervencionizmu niti smo imali podršku bilo kakvih stranaca“, poručio je Vukanović.

