Opozicija: Pitagora bi ponovo umro kad bi vidio kako računate

BANJALUKA – Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja – po hitnom postupku, o kome trenutno raspravljaju poslanici u Narodnoj skupštini RS, sukobio je stavove predstavnika vlasti i opozicije, koja je upozorila da je apsolutno neprihvatljivo da se nekome otpisuju dugovanja, pa bile to i kamate, dok sa druge strane oni koji uredno plaćaju sve obaveze sada postaju praktično ismijani.

Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske kazala je u uvodnoj riječi da se Prijedlogom zakona uspostavljaju pravne pretpostavke za efikasniju naplatu poreskih obaveza, kojim bi se olakšao finansijski položaj privrednih društava i poboljšala njihova likvidnost, imajući u vidu trenutnu krizu na globalnom tržištu.

Ona je kazala da je na kraju 2022. godine, ukupna neplaćena potraživanja bila veća od milijardu KM, a da se samo po osnovu kamate duguje više stotina miliona KM.

Cilj je, istakla je ona, da se poreskim obveznicima koji imaju neizmirene poreske obaveze dospjele do 31. decembra 2022. godine, potraživanja smanje, na način da se izmirenjem cjelokupnog iznosa glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate, otpišu kamate koje imaju, pod uslovom da svoj glavni dug izmire do 1. jula 2024. godine.

Prema riječima predstavnika vlasti, ovo će pomoći i zdravstvenim ustanovama koje su poreski dužnici, a koje su bile u problemima tokom pandemije virusa korona.

Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a rekao je da se ovim zakonom nikome ne otpisuju dugovanja, već isključivo kamata za one koji do sredine iduće godine otplate glavnicu svog kredita.

Na ove tvrde burno su reagovali iz opozicije. Mirjana Orašanin, poslanik SDS-a kazala je da su zdravstvene ustanove u Srpskoj dugovale 373 miliona KM prije početka pandemije, te da će im ovaj zakon otpisivanjem kamate dozvoliti da plate samo glavnicu.

"A onda će Republika Srpska morati dizati kredite da im otplaćuje i dugovanja koja su im ostala. Stepen poreskog duga Srpske je 1,1 milijarda KM, a samo u ovoj godini ćemo se zadužiti preko milijardu. Nećemo ovo prihvatiti", poručila je Orašanin.

Slaviša Marković, poslanik PDP-a pitao je kako je moguće da neko godinama ne plaća poreze i doprinose, dok je Željko Dubravac poručio da je ovaj zakon ulazak korupcije na mala vrata.

"Ovim se daje poruka i preduzećima koja rade časno i pošteno, da ne moraju da plaćaju svoje doprinose, pa neka im se akumulira dug. Pa ćete onda, ako dođe bolje vrijeme, reći da ćete im otpisati kamate na dug",dodao je Milan Petrović, poslanik SDS-a.

Tomica Stojanović, poslanik SDS-a rekao je da zakon podstiče neplatiše, nerad i nedisciplinu. Posebne zamjerke imao je na obrazloženje zakona koje kaže da je aktuelna kriza u svijetu, od rata do Ukrajini, do Bliskog istoka uticala na gomilanja dugovanja pojedinih ustanova.

"90 odsto dužnika sjedi sa desne strane vas u sali i neka ih, neka sjede, ali nemojte se praviti da nas nema ovdje. Pa Fiskalni savjet priča o Bliskom istoku, a radi se o ranijim dugovima. Pa oni moraju da napišu nešto da vas dužnike opravdaju, jer eto, mora tamo da piše bilo šta, čak i kad oni znaju da to ništa nije tačno. Pa se onda vraćate u krizu iz 2017. Ljudi, pa dobro je da niste pomenuli i Drugi svjetski rat. Zakon pravdate bez ikakve veze. Recite lijepo da morate da napišete ovakav zakon, a ne da pravdate te ljude", rekao je Tomica Stojanović, te podsjetio kako su u prethodnom periodu prodata neplaćena potraživanja od IRB-a.

"Prodali ste 180 miliona KM potraživanja za 32 miliona, pa to je nevjerovatno. To nema nigdje na svijetu. Pitagora, da je živ i da je ovdje, on bi umro kad bi vidio da je kod vas 180 jednako 30", dodao je Stojanović.

Pero Đurić, poslanik SDS rekao je da je ovo više nego smiješno zakonsko rješenje.

"Pitam gospođu Vidović kako je moguće da se mi godišnje zadužujemo milijardu, da vlast drži sve poluge, a da imamo dužnike kojim se sada otpisiju dugovanja? Objasnite vi nama privrednicima koji trebamo da uplatimo sve obaveze do 15-20 u mjesecu. A mi to možda platimo do prvog, ali platimo uredno. Pa nam dođe poreski inspektor i pregleda knjige, iako smo sve platili, pa kaže - evo kasnili ste ovdje dva dana, pa pet dana prije tri godine i onda mi plaćamo penale na tu kamatu. E sad, ako idete u otpisivanje ovih potraživanja, hoćete li vi nama vratiti sve te zatezne kamate i ostalo što smo morali platiti kao kazne? Mislim da se ovdje treba napraviti zakon da svi oni koji su napravili dug (bilo javnom ili privatnom preduzeću, ili nekoj ustanovi), treba da krivično odgovaraju za to", poručio je Đurić.

