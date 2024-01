Opozicija bi u Banjaluci mogla u četiri kolone

​ BANJALUKA - Predstavnici opozicije, SDS, PDP, Pokret za pravdu i red i Narodni front, trebalo bi u narednih mjesec dana da razgovaraju kako će nastupiti na lokalnim izborima u Republici Srpskoj, a sudeći prema trenutnim dešavanjima, sporno pitanje i ono oko čega će se "lomiti" stavovi biće Banjaluka, gdje je izvjesno da će, ukoliko ne nađu zajednički jezik, biti četiri različita opoziciona kandidata.

To se naročito može zaključiti nakon što je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, kazala da vjeruje da bi njenu kandidaturu za gradonačelnika Banjaluke podržali SDS i Pokret za pravdu i red, čime je praktično poručila Drašku Stanivukoviću i PDP-u da ne mogu računati na Narodni front.

A Stanivuković je, podsjetimo, u intervjuu za "Nezavisne novine" krajem prošle godine, istakao kako će se opet kandidovati za gradonačelnika, poručujući da je uvjeren u pobjedu.

Tom prilikom on je kazao kako ima odlične odnose sa SDS-om i da je on za to da se ide u što širi front, ali i, kako je rekao, ne po svaku cijenu.

"Ozbiljnog protivkandidata u ovom trenutku nemam, a sve su manje mogućnosti da se on može pojaviti u narednim mjesecima", naveo je tada Stanivuković.

Odgovarajući na pitanje o odnosu sa Trivićevom i Nebojšom Vukanovićem, liderom Pokreta za pravdu i red, naglasio je da nikome ne želi zatvarati vrata.

Međutim, upravo stavovi Trivićeve i Vukanovića u ovom trenutku nedvosmisleno poručuju da su vrata Stanivukoviću zatvorena. Trivićeva smatra da gradonačelnik Banjaluke nema podršku ni članova PDP-a, jer se "priklonio Miloradu Dodiku i SNSD-u".

Zbog toga ona očekuje da će se banjalučki SDS okrenuti ka njoj, a ne Stanivukoviću, a da bi se zahvalnost tome mogla iskazati i podrškom kandidatu SDS-a za gradonačelnika Bijeljine, kao i kandidatu Pokreta za pravdu i red u Trebinju.

Porukom za obje strane uzvratio je i Nebojša Vukanović. Prvo je kazao da Draško Stanivuković neće imati njihovu podršku u Banjaluci.

"Stanivukovića nećemo podržati nikada, kao ni kandidata SNSD-a", rekao je Vukanović za "Nezavisne novine".

Na izjave predsjednice Narodnog fronta poručio je da se radi o stvarima o kojima opozicija mora ozbiljno razgovarati, ali je iznio i zanimljivu ideju kako bi se pitanje kandidature u Banjaluci moglo riješiti.

"Vidjećemo ko je najbolje rješenje što se tiče Banjaluke. Ne mogu govoriti o tome da li ćemo podržati Jelenu Trivić, to pitanje ostaje da se riješi na našem stranačkom odboru. Možda bi se čak mogao napraviti i kompromis da Igor Crnadak bude kandidat. Ali, u svakom slučaju, Jelena Trivić je nama ispred Draška", naveo je on.

Na bazi opozicionog dogovora, razmišljaju i u SDS-u, koji se, treba napomenuti, u ovom momentu praktično nalazi između dvije vatre, jer njihovu podršku očekuje i Stanivuković, ali i Trivićeva, ukoliko ozvaniči svoju kandidaturu.

Ipak, iz SDS-a uspješno hvataju "vruć krompir". Poručuju da će sačekati zvanične sastanke sa ostalim predstavnicima opozicije i da će konačnu odluku o tome kog kandidata će podržati donijeti isključivo opštinski i gradski odbori širom Srpske.

"Gradski odbor o tome jeste više puta raspravljao, ali još ne postoji neka konačna odluka za Banjaluku. Ali, mi nećemo pristati na neke dogovore u smislu - mi vama ovo, a vi nama ono. Nama je prioritet mišljenje naših odbora i nikada nećemo ići protiv njihovih odluka", kazao je Milan Miličević, predsjednik SDS-a.

Iz razgovora s njim, ključna stvar koja se može uzeti je, da, ukoliko se u Banjaluci nastavi krizna situacija, SDS otvara mogućnost da predloži svog kandidata.

"Bilo je mnogo razmišljanja o tome i na sastancima, na kojima sam i ja bio prisutan, ali ponavljam, ništa nije odlučeno. Zato ćemo o svemu tome imati bilateralne sastanke sa PDP-om i Pokretom za pravdu i red, a nakon toga ćemo imati zajednički sastanak sa svim strankama iz opozicije", rekao je Miličević, priznajući da je tačno to da u Banjaluci odavno nema jedinstva u opoziciji.

"Već odavno je došlo do određenih netrpeljivosti, u kojima, napominjem, nije učestvovao SDS. Ukoliko se desi epilog u kome bi opozicija imala više kandidata u Banjaluci, odgovornost za to snosili bi svi, a nikako pojedinac", rekao je predsjednik SDS-a.

Ono što možda uliva nadu opoziciji uoči zajedničkih sastanaka jeste i to što situacija nije dobra ni u banjalučkom SNSD-u, gdje se zasad takođe ne može pretpostaviti ni ko bi mogao biti njihov kandidat za gradonačelnika Banjaluke.

Iako se prethodnih mjeseci u toj priči isticao Vlado Đajić, aktuelni predsjednik GO, ta priča kao da pada u vodu, jer se spekuliše da Đajić nije u dobrim odnosima ni sa predsjednikom stranke Miloradom Dodikom, ali ni sa kolegama iz GO SNSD-a.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.