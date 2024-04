Opozicija će podržati izvještaj o Srebrenici u Narodnoj skupštini, ali ne i miting u Banjaluci

BANJALUKA - Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za četvrtak sa početkom u 10 časova, a na dnevnom redu je šest tačaka: Izvještaj međunarodne komisije o stradanju svih naroda na području Srebrenice, izbor delegacije Narodne skupštine RS za Parlamentarni forum Republike Srpske - Srbije, Prijedlog izbornog zakona Republike Srpske, ali i zakon o imunitetu Srpske, zakon o referendumu i građanskoj inicijativi, ali i izmjene Zakona o radu Republike Srpske.

Vukota Govedarica, predsjednik Kluba poslanika SDS-a, kazao je da je jasno da će ova stranka pažljivo analizirati dostavljene materijale, prije svega Izborni zakon Republike Srpske.

"U ovom momentu mi nemamo nikakvu informaciju da li je to isti zakon koji se našao i formi Nacrta. Ukoliko on bude identičan kao na prošloj sjednici, on neće biti prihvatljiv za nas. Za nas je prihvatljiv nezavisni izvještaj za Srebrenicu i spremni smo da uđemo u usaglašavanje i podržaćemo ga", kazao je Govedarica.

Poručio je da SDS neće podržati skup na Trgu Krajine.

"Ne pada nam na pamet da idemo na skup sa čovjekom koji je prije niz godina rekao da zna šta se desilo u Srebrenici. Ne pada mi na pamet da se odazovem na poziv čovjek koji je federalnim medijima rekao da je SDS kriv za zločin u Srebrenici i da se to dešavalo u prostorijama SDS u Bratuncu", naglasio je Govedarica.

Kada je u pitanju izmjene i dopune zakona o radu Republike Srpske, kazao je da im je obražloženo da je riječ o tome da se ljudima koji su na crnim listama obezbijedi pravo na lični dohodak.

"A šta konkretno piše, to još uvijek ne znamo", naveo je Govedarica.

Igor Crnadak, predsjednik Kluba poslanika PDP-a kazao je da postoje neki novi materijali za koje nisu znali da će se naći na sjednici, poput imuniteta, zakona o referendumu i zakona o radu.

"Što se tiče Izbornog zakona, mi ga nećemo podržati i pozivam ih da ga stave van dnevnog reda. Ako nastave sa tim, ova politika vodi ka tome da ozbiljno bude ugrožena ustavno-pravna pozicija Republike Srpske i dalja izolacija", poručio je Crnadak i dodao da će i PDP podržati izvještaj o Srebrenici, ali ne i miting na Trgu Krajine.

"PDP ni na koji način neće učestvovati u mitingu, smatramo da je to samo korist vlasti i njihovih pristalica", naveo je Crnadak.

Na pitanje Crnatku, kako to da PDP neće na skup, ali je to najavio Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, koji je i potpredsjednik PDP, on je kazao da o tome nema ništa novo da kaže.

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red, istakao je da se izdaja vlasti i SNSD-a dešava na nivou vlasti u BiH, jer su dozvolili da iz istog naroda budu ministar inostranih poslova BiH i ambasador BiH pri UN-a.

Što se tiče poziva na miting, rekao je da se radi o običnoj predstavi aktuelnog režima.

