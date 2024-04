Opozicija će podržati izvještaj o Srebrenici u Narodnoj skupštini, ali ne i miting u Banjaluci

BANJALUKA - Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za četvrtak sa početkom u 10 časova, a na dnevnom redu je šest tačaka.

Kao prva, predviđena je rasprava o izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine koju je formirala Vlada Srpske. Zatim, poslanici će birati delegacije Narodne skupštine RS koja bih ih trebala predstavljati na Parlamentarnom forumu Republika Srpska - Srbija, nakon čega slijede četiri zakona, od kojih su tri na prijedlog narodnih poslanika: Prijedlog izbornog zakona Republike Srpske, Prijedlog zakona o imunitetu Srpske i Prijedlog zakon o referendumu i građanskoj inicijativi.

Šesta tačka tiče se izmjena i dopuna Zakona o radu RS, a prijedlog je Vlade Srpske.

Pojašnjavajući detalje o zakonu o radu, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS kazao je da se radi o tome kako bi se izašlo u susret ljudima koji su na crnoj listi, u smislu da im se obezbijedi nesmetana isplata ličnih primanja.

"Način da se može nekim uplatnicama i uputnicama iz trezora isplatiti putem pošte ili nekom drugom mjestu. Ne postoje neke tehničke poteškoće. Za dalje eventualne mogućnosti novčanih tokova i transakcija, moraćemo donositi neke druge zakone", pojasnio je Stevandić.

Kazao je da očekuje podršku za izvještaj Nezavisne komisije o stradanju na području Srebrenice, ali i podršku svih dolaskom na miting na Trgu Krajine.

Opozicionari, bar šefovi poslaničkih klubova SDS, PDP i Lista za pravdu i red, neće doći na miting, ali će podržati izvještaj o Srebrenici u NS RS.

"Ne pada nam na pamet da idemo na skup sa čovjekom koji je prije niz godina rekao da zna šta se desilo u Srebrenici. Ne pada mi na pamet da se odazovem na poziv čovjeka koji je federalnim medijima rekao da je SDS kriv za zločin u Srebrenici", naglasio je Vukota Govedarica, šef Kluba poslanika SDS-a u NS RS.

Kazao je da će ova stranka pažljivo analizirati dostavljene materijale, prije svega Izborni zakon Republike Srpske.

"U ovom momentu mi nemamo nikakvu informaciju da li je to isti zakon koji se našao i formi Nacrta. Ukoliko on bude identičan kao na prošloj sjednici, on neće biti prihvatljiv za nas. Za nas je prihvatljiv nezavisni izvještaj za Srebrenicu i spremni smo da uđemo u usaglašavanje i podržaćemo ga", kazao je Govedarica.

"Izvještaj o Srebrenici ćemo podržati, ali PDP ni na koji način neće učestvovati u mitingu, smatramo da je to samo korist vlasti i njihovih pristalica", naveo je Igor Crnadak, šef poslaničkog Kluba PDP-a.

Na pitanje, kako to da PDP neće na skup, ali je to najavio Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, koji je i potpredsjednik stranke, Crnadak je kratko rekao da o tome nema šta da kaže što već nije.

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red, istakao je da je žalosno je da se ovakva tema situacija koristi za sticanje političkih poena.

"Na Kolegijumu sam postavio pitanje o odgovornosti aktuelne vlasti koja je spuštenih gaća po svakoj cijenu ušla u Savjet ministara BiH i onda bošnjačkoj komponenti predala inostrane poslove. Nikad ne treba dozvoliti da ministar i ambasador pri UN-u dolaze iz istog naroda. Nisam ja poslao Lagumdžiju u UN nego Željka Cvijanović i Dodik. Na njima je odgovornost jer su mu omogućili da bez saglasnosti Predsjedništva BiH donosi odluke. A sad zovu na miting", dodao je on.

