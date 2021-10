Opozicija iznijela zahtjeve vlasti Republike Srpske

BANJALUKA - Protest opozicionih stranaka u RS pod nazivom "Stop gušenju za Republiku Srpske" završen je na Trgu Krajine u Banjaluci, a okupio je veliki broj građana, od kojih su neki došli iz svih dijelova RS.

Među prisutnima na Trgu Krajine bili su i lideri opozicionih stranaka, Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, Nenad Nešić, predsjednik DNS-a, Goran Selak, predsjednik SPS-a, kao i Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS-a, Nebojša Vukanović i Jelena Trivić, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i mnogi drugi.

Zahtjevi opozicije

Šarović je uputio je zahtjeve vlastima Republike Srpske kojih ima samo tri.

"Upućujemo sljedeće zahtjeve, BN televizija je slobodna televizija i tražimo od RTRS da u roku od 15 dana na isti način uključi BN televiziju kao što je isto uradila sa ATV, u suprotnom naše pravo je da održimo novi protestni skup pred zgradom RTRS sa proširenim zahtjevima. Tražimo od nadležnih pravosudnih organa da hitno započnu procesuiranje svih odgovornih za afere u vrijeme pandemije, i to aferu kiseonik, aferu maske, aferu respiratori i mnoge druge. Zahtijevamo momentalnu smjenu Alena Šeranića, ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, Vlade Đajića, direktora UKC RS i smjenu svih direktora bolnica koji su postupali mimo zakona i standarda. Život je veći od njihovih funkcija. Parola našeg protesta jeste ta da kad nepravda postane zakon, a u Republici Srpskoj jest, naš otpor postaje naša dužnost", zaključio je Šarović.

Poruke lidera opozicionih stranaka

Okupljenima se prvi obratio Borenović, koji je poručio da je slobodna Banjaluka motiv da bude slobodna cijela Republika Srpska.

"Hoćemo da pobijedimo zlo, režim i tiraniju i pokažemo da ovo može da bude slobodna i normalna zemlja. Da im nikada ne padne na pamet da guše svoj narod, slobodu medija i zato ćemo da ih pobijedimo i srušimo sa vlasti", naveo je Borenović.

Nakon njega na govornici na Trgu Krajine se obratio Radović, koji je istakao da se okupio mnogobrojni narod koji kaže da je dosta više ovog režima.

"Ovdje se danas dogodio narod i više ništa neće biti kao prije. Nema više manipulacije, laži i prevare. Za ovih 15 godina vladavine SNSD-a došli smo u situaciju da smo mnogo više zaduženi od drugog entiteta, da mladi odlaze, doveli su borce koji su stvorili RS do prosjačkog štapa. To više ne može. Došli smo i da odbranimo slobodu medija i BN televiziju", naglasio je Radović.

Nešić je rekao da Republika Srpska mora biti slobodna.

"Republika Srpska je i naša i njihova, ona mora biti majka svih, a ne samo jednog čovjeka. Tužan sam što nas je svakim danom sve manje, što su plate male, penzije niske, privreda loša i što kradu na svemu. U oktobru 2022. godine idemo da pobijedimo za srpski narod. Ako budemo kao oni, nemojte nas trpjeti ni godinu dana. Republika Srpska nema pravo da više trpi", kazao je Nešić.

Saša Lazić Medo, odbornik Narodnog pokrete "Banjaluka zove" u Skupštini grada Banjaluka, zahvalio je narodu što je došao u velikom broju.

"Velika mi je čast da se obratim svima. Ulica je demokratski put izražavanja i negodovanja. Opustošili su nas gore od bilo koga. Vrijeme je mobilizacije inače nećemo izaći iz mraka. Nevjerovatno je u kakvom sistemu živimo. Institucije moramo vratiti narodu. Živjela slobodna, a ne privatna Republika Srpska", kazao je Lazić.

Goran Selak, predsjednik SPS-a, poručio je da je ovaj skup dokaz da je narod duboko razočaren u vlast.

"Izgubili su svaki dodir s realnošću i probleme s kojima se narod suočava. Oni koji ne znaju za svoj narod su bivša vlast. Mi smo večeras sa svojim narodom jer smo se svaki put u Banjaluci usprotivili odlukama skupštinske većine koje su pogubne za grad. Mi nismo ovdje da branimo Draška Stanivukovića, nego da narod odredi sam za koga hoće glasati, za demokratiju. Umjesto da idu u zatvor zbog afere 'kiseonik', oni vladaju", nagladio je Selak.

Radislav Jovičić, predsjednik DNS-a Banjaluka, rekao je da živi za jutro kada će ustati i reći: "Živjela sloboda".

"Živim za dan kada neću morati da strahujem za svoju porodicu i prijatelje, za to kada će mi prijetiti što ću izgubiti posao jer idem na proteste i kritikujem nešto. Ovakvo sprsko jedinstvo nikada neću podržati", naveo je Jovičić.

Milan Miličević, načelnik opštine Teslić, kazao je da na protestu čuje samo dvije riječi, i to: "Dosta je".

"Dosta je straha i prevara. Mi se borimo samo sa istinom i ne bojimo se tebe, Milorade, ni tvojih poltrona, ni žohara, jer se borimo samo istinom. Mi ćemo disati čisti zrak i sanjati svoj san jer smo jači i borimo se istinom. Otjeraćemo vas, Milorade, u mračne i tamne hodnike prošlosti. Želimo slobodu govora, slobodu medija i sve one koji govore istinu", poručio je Miličević sa skupa obraćajući se Miloradu Dodiku, predsjedniku SNSD-a.

Vukanović je rekao da je sirotinja danas više potlačena nego za vrijeme Osman-paše Latasa.

"Ovdje je 20.000 ljudi, što pokazuje koliko je ovaj skup uspješan, dok je u Bijeljini svega 1.500. Danas je gore nego kod Turaka, svu su nam djecu otjerali po svijetu. Skinuli smo lance i okove i nema stajanja više dok ne uđemo u Palatu predsjednika RS i Vladu RS. Moramo tiranima stati za vrat", kazao je Vukanović.

Trivićeva je okupljenom narodu poručila da joj je srce puno kad pogleda sve ljude koji su se okupili na Trgu Krajine.

"Ovo je sloboda i ovo im ne damo. Ne damo im Hercegovinu, ni Semberiju, ni Posavinu, ni regiju Birač, ni ljutu Krajinu.

Ne damo im ništa. Jedna riječ ih opisuje i to 'izdajnici'. Toj izdaji se mora stati nogom za vrat. Da se niko nikad ne usudi da to više uradi. Razlika između nas i njih je to što je mi volimo iz srca, a oni zbog svojih novčanika. Samo je narod dovoljan za našu pobjedu", naglasila je Trivićeva.

Vukota Govedarica, bivši predsjednik SDS-a, rekao je da postoje dvije vrste okupatora, oni koji nisu govorili srpskim jezikom i prave sirotinju i oni koji govore srpskim jezikom koji se predstavljaju patriotama, a od naroda prave bijedu.

"Ovo je autokratija i tu autokratiju moramo pobijediti u oktobru iduće godine. Pobijedili smo u Banjaluci 2018, pobijedili i 2020, a pobijedićemo i 2022. godine", naglasio je Govedarica.

Slađana Jašarević, novinarka BN televizije, obratila se okupljenima i zahvalila na podršci, te poručila da će ova televizija biti najgledanija i narednih 25 godina.

Stanivuković: Ovo je ustanak protiv privatne države

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, naveo je da se danas kreće u borbu protiv režimovog porodičnog zuluma.

"Krećemo u borbu protiv porodične države i kriminalnih institucija. Ovo je ustanak protiv privatne države. Dao sam riječ svom narodu da ću biti prvi gradonačelnik koji će povesti svoj narod u proteste i to sam danas i učinio. Pa ni Turci nam nisu uzimali kiseonik, a ovi na vlasti nam i to uzimaju. Nikada nećemo zaboraviti da su nas prije nekoliko godina batinali i pendrecima tukli. Mojom pobjedom oslobodili smo Trg Krajine i možemo se okupljati protiv režima. Idemo sada da cijela Republika Srpska bude slobodna. Dosta je više afera. Republika Srpska je umorna zbog afera. Nećemo se smiriti dok odgovorni ne odu u zatvor, mi nemamo pravo na to", poručio je Stanivuković.

Kazao je da ukoliko skupštinska većina u Banjaluci naredne sedmice ne zakaže sjednicu grada da će ići ispred njihovih prostorija da protestuje.

"Mora se održiti sjednica i usvojiti rebalans budžeta koji je 23 miliona KM. Nećemo dozvoliti da se više bahate na nama", dodao je Stanivuković.