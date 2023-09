Opozicija nakon sastanka sa Zaracinom: Srpska mora opstati

BANJALUKA - Šefovi klubova poslanika SDS, PDP i Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini RS, Vukota Govedarica, Igor Crnadak i Nebojša Vukanović sastali su se u Banjaluci sa Manuelom Zaracinom, specijalnim izaslanikom njemačke Vlade za Zapadni Balkan.

Nakon sastanka je rečeno da je Zaracinu poručeno da se ove tri partije zalažu za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da Republika Srpska ne smije biti dovedena u pitanje.

"Ispred SDS-a sam iznio pitanje Ustavnog suda BiH i decidno nepoštovanje člana 3 koji govori o nepoštovanju odluka kada je u pitanju imovina. Nama u BiH je potreban suživot sa dva konstitutivna naroda i mir nema nikakvu perspektivu", kazao je Govedarica.

Dodao je da je u BiH potrebna demokratizacija procesa, prije svega fer i pošteni izbori.

"Odnosno sloboda izbora. Mi ostajemo pri stavu da su izbori 2022. godine pokradeni, a upravo su i oni sa kojima smo danas razgovarali prihvatili te rezultate na svoj neki znan i neznan način", kazao je Govedarica.

Igor Crnadak je rekao da je iz ugla PDP-a najvažnije bilo da se Zaracinu podvuče da je prioritet svega Republika Srpska, njen položaj i njena uloga u okviru Dejtona, svi mehanizmi zaštite i njeno pravo na glas.

"Naše opredjeljenje je nastavak reformi, mi smo za Srpsku u EU, a to vlasti ne poštuju. Želimo da se Srpska demokratizuje, da institucije konačno budu jake", rekao je Crnadak.

"Podvukli smo da je korupcija najveći problem. A to sve kreće od glavnog izvora, a to je krađa izbora. Želimo video nadzor na glasačkim mjestima, otisak prsta i sve ono što će pomoći narodu da dobije rezultate izbora onako kako su glasali, a ne onako kako su drugi brojali", poručio je on.

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red poručio je da je na sastanku bilo tačaka o kojima se imalo šta govoriti.

Tvrdi da mu je Zaracin na pitanje koje su bile Dodikove poruke na sastanku, priznao da je "Dodikova politika bez plana i kao nenavođena bomba".