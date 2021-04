Opozicija otvara priču o kandidatima, vladajući zasjedaju na Mrakovici

BANJALUKA - Iako do opštih izbora u Bosni i Hercegovini ima još godinu i po dana, političke partije počele su da zbijaju redove, a već danas i sutra biće održani sastanci koalicija vlasti i opozicije, na kojima će uglavnom biti govora o izmjenama Izbornog zakona, ali i zajedničkom nastupu na predstojećim izborima.

Sastanak vladajuće koalicije predvođene SNSD-om trebalo bi da bude danas na Mrakovici, a dan kasnije opozicija predvođena SDS-om sastaće se na Jahorini, a glavna tema biće izmjena Izbornog zakona BiH i zajednički nastup na predstojećim opštim izborima.

Prema nezvaničnim informacijama, tema o zajedničkim kandidatima na sastanku opozicije sigurno će biti otvorena, ali samo s ciljem ispipavanja pulsa partija s obzirom na to da u ovom trenutku i SDS i PDP vide svoje ljude kao kandidate za pojedinačne funkcije. Tačnije, prema nekim istraživanjima u ovom trenutku najviše šanse za pobjedu imaju kandidati PDP-a, međutim SDS kao najveća partija opozicije neće dozvoliti da kandidati za srpskog člana Predsjedništva BiH i predsjednika RS dođu iz te partije i jedno mjesto tražiće sigurno za sebe. Sudeći po tim nezvaničnim informacijama, kandidata za predsjednika Republike Srpske daće PDP, dok će kandidat za člana Predsjedništva BiH biti iz SDS-a, ali u ovom trenutku još nije sigurno ko bi to mogao da bude.

"Mi ćemo insistirati na tome da imamo jedinstvene kandidate za pojedinačne funkcije, a ko će to biti još je rano govoriti jer je do izbora ostalo jako dugo. PDP je rekao da može ponuditi kandidata, ali to će biti stvar dogovora", rekao je za "Nezavisne" Branislav Borenović, lider PDP-a.

Inače, PDP je prvi od opozicionih stranaka izašao sa stavom da imaju kandidata, međutim u ostalim strankama kažu da je o tome još rano govoriti s obzirom na to da do izbora ima još godinu i po dana i da se do tada svašta može desiti.

"Poziv za sastanak je stigao iz SDS-a i teme su izmjena Izbornog zakona i djelovanje koalicije. Mi ćemo kao DNS insistirati da kod izmjena Izbornog zakona mandat pripadne stranci jer bismo na taj način spriječili ovo što se dešava, a to je politička trgovina i politička korupcija", rekao je za "Nezavisne novine" Nenad Nešić, predsjednik DNS-a, dodajući da je o kandidatima rano pričati, ali da ova stranka nije opterećena time ko će biti kandidat - samo je bitno da ima najveće šanse za pobjedu na predstojećim izborima.

I pored brojnih nastojanja nismo uspjeli dobiti komentar u SDS-u, jer se niko od zvaničnika ove stranke nije javljao na telefon.

Kada je riječ o vladajućoj koaliciji, prema nezvaničnim informacijama glavna tema razgovora takođe će biti izmjene Izbornog zakona BiH, ali i ukupna politička situacija, kao i raspodjela funkcija s obzirom na to da je raniji dogovor koji je postojao poprilično narušen i to odlaskom DNS-a u opoziciju i podjelama u još nekim strankama.

Podsjećanja radi, nekoliko mjeseci nakon izbora vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj činili su SNSD, SP, DNS i US, a kasnije im se pridružio i NDP Dragana Čavića. Dogovorili su raspodjelu vlasti, međutim kasnije pojedine stranke kao što je DNS otišle su u opoziciju. Tačnije, iz DNS-a nastale su dvije stranke: Demos i Narodna partija Srpske, koje i dalje podržavaju vlast i imaju određene funkcije, dok su socijalisti koji su od početka dio vladajuće većine podijeljeni na dvije stranke, odnosno iz njih je nastala Socijalistička partija Srpske (SPS) koja je prvobitno bila dio vlasti, ali je nakon lokalnih izbora ostala bez određenih funkcija.

Kojić napustio SDS

Dejan Kojić, član Glavnog odbora SDS-a i kandidat ove stranke za načelnika Laktaša na lokalnim izborima, napustio je ovu stranku i o tome pismom obavijestio Milana Miličevića, predsjednika Glavnog odbora SDS-a.

"Dešavanja u protekle dvije godine unutar stranke, potpuno nipodaštavanje organa SDS-a od strane nekoliko vodećih ljudi u stranci, dvostruki aršini, nestatutarno raspuštanje OO Laktaši, čime je uništeno pet godina teškog rada na terenu, i na kraju vraćanje u OO čovjeka koji je otvoreno radio protiv SDS-a u Laktašima i apsolutno podržao kandidata SNSD-a na izborima s ciljem njegovog postavljanja na čelo OO SDS Laktaši, nisu mi ostavili prostor za drugačiju odluku", naveo je Kojić u pismu i dodaje da ne može da bude dio nečega što ne poštuje principe, znanje, kvalitet i sposobnost, nego u prvi plan stavlja goli interes.