Opozicija traži ostavku Vlade FBiH zbog afere "Respiratori"

SARAJEVO - Poslanici opozicije u Predstavničkom domu FBiH traže ostavku Vlade zbog afere "Respiratori", dok sa druge strane poslanici SDA i HDZ BiH poručuju da ostavka ne bi donijela ništa dobro, samo bi zakomplikovala ionako tešku situaciju u Federaciji BiH.

Sabina Ćudić, šefica Kluba poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu BiH, pozvala je premijera Fadila Novalića (SDA), ministricu finansija Jelku Milićević iz HDZ BiH i Vesku Drljaču iz SBB-a da podnesu ostavke kako bi se "otvorio put ka formiranju novog sastava Vlade i put ka ekonomskom oporavku FBiH".

Uzimajući u obzir da Novalića i Milićevićevu, potpredsjednicu Vlade, terete za udruživanje radi činjenja kaznenih djela kao što su zloupotreba položaja, pranje novca, krivotvorenje ili uništenje poslovnih knjiga, krivotvorenje službene isprave, falsifikovanje i uništavanje finansijskih izvještaja te nesavjestan rad u službi, Ćudićeva je istakla kako je neophodno da svojim ostavkama otvore put ka formiranju novog sastava Vlade i put ka ekonomskom oporavku FBiH.

"FBiH je trenutno najnefunkcionalniji nivo vlasti u čitavoj BiH, čija vlada je sada već međunarodno poznata po korupcijskim skandalima. Povrh toga, sama Evropska komisija upozorila je na nezapamćeno političko uplitanje u sudske procese koji se trenutno vode protiv njenih čelnih ljudi", rekla je Ćudićeva.

Dodaje da bi, pored očitog nedostatka osjećaja moralne odgovornosti, Novalić i Milićevićeva morali barem imati pravnu i političku odgovornost da odstupe sa svojih pozicija.

Sličnog stava je i Irfan Čengić, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu FBiH, koji kaže da određenim strankama odgovara ovakvo stanje, jer ni dvije godine nakon izbora ne žele sjesti za pregovarački stol i oformiti funkcionalnu Vladu FBiH, koja će raditi u interesu svih građana. On je rekao da SDP pozdravlja inicijativu da Parlament FBiH odbije bilo kakvo zaduživanje od MMF-a dok se ne formira novi sastav Vlade.

Njegov kolega iz SDA Ismet Osmanović ističe za "Nezavisne" da ostavka Vlade FBiH u ovom trenutku ne bi bila dobra, ali da ne bi ništa ni značila.

"Po mom mišljenju, sasvim je nevažno hoće li premijer i njegovi zamjenici, kao što to danas traže od njih, podnijeti ostavku, to ne mijenja situaciju u Vladi FBiH, jer bi oni i u toj varijanti morali da rade svoj posao dok se ne imenuju novi. Nastavila bi se neka vrsta tehničkog mandata i bila bi loša varijanta da ode premijer, a dopremijeri preuzmu njegove ovlasti. To je jedna nestabilna situacija i mislim da je nepotrebno. Ako se želi vršiti pritisak, to nije put", kaže Osmanović.

Zednka Džambas (HDZ), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne" kaže da je u ovom trenutku nemoguće da budu podnesene ostavke.

"Priča da bi neko trebalo iz moralnih razloga to da uradi je u redu da je normalna situacija u državi. Vlada je svakako u tehničkom mandatu, ništa posebno se ne bi dogodilo. Evo, sad da podnesu ostavku, šta onda, samo bi u pitanje bile dovedene mirovine. Situacija u zemlji je takva da je to nemoguće. Praviti još jednu krizu nije dobro. Ovo je situacija u kojoj ne bi trebalo ništa raditi. Evo, srušićemo Vladu i šta onda", kazala je Džambasova.