Opozicija tvrdi: Službenici Vlade RS putovali, ali se ne zna gdje

​BANJALUKA - Službenici zaposleni u brojnim ministarstvima i u javnim institucijama i ustanovama za koje je odgovorna Vlada Republike Srpske koristili su u 2023. godini pravo na službena i poslovna putovanja, naknade po osnovu prevoza i slično, ali se za dobar dio njih ne zna gdje se to putovalo, koliko dana je to trajalo i u koje svrhe.

Ovo su, sumiraću izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, iznijeli poslanici iz reda opozicije, poručivši da je na djelu čista zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja.

Slaviša Marković, poslanik u Klubu PDP rekao je da je revizor utvrdio da su na primjer u Ministarstvu prosvjete i kulture RS potpisani putni nalozi bez ikakvih detalja.

"Šta je ovdje popunjeno, nema osnovnih podataka gdje se išlo, ko je išao, svrha, datum polaska i povratka, pređeni kilometri. Pa to je neshvatljivo, i to se dešava u sklopu ministarstava, šta rade ti ljudi tamo. Isto je i u Ministarstvu energetike i rudarstva RS. Kako se to uopšte naplaćuje?", pitao je Marković.

Tomica Stojanović, poslanik u Klubu SDS uvjeren je s druge strane da tih putovanja nije ni bilo.

"Da li se uopšte putovalo, ko je potpisao to, evo imamo Republičku upravu Civilne zaštite. Ubijeđen sam da putovanja nije ni bilo, nekome je trebalo 1.000 KM i samo rekao ajde ti meni napiši. Što u reviziji nisu afere uzete u obzir, posebna afere i koncesije poput Comsara i Ugljeviku", naveo je Stojanović.

Đorđe Vučinić nazvao je sve "sitnim kraduckanjem" s obzirom na to šta se radi u javnom sektoru.

Takođe, iz opozicije su iznijeli mišljenje revizora da su brojna ministarstva i institucije vršili nezakonita zapošljavanja, bez provedenih konkursa.

"Ministarstvo porodice omladine i sporta RS, Ministastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, zatim rada, zdravlja, onda Republička uprava za obnovu i izgradnju, Civilne zaštite itd. Svi su zapošljavali više ljudi na period duži od šest mjeseci zbog povećanog obima posla. Tako piše. Dakle, ovdje se ne poštuje se zakon o radu, primate ljude mimo toga, nisu ni komisije imali. To je bezobrazno. Pored toga radnici su primani bez konkursne procedure, produžavan radni odnos mimo konkursne procedure, pa pitamo na osnovu čega dobijaju pozitivno mišljenje revizora", naveo je Slaviša Marković.

Opozicija je oštro reagovala na kompletan Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, stavivši u obzir to što je deficit ponovo, kao i prethodnih godina, prikazan manji nego što jeste.

Mirjana Orašanin iz SDS smatra da je on morao da bude negativan, a ne sa rezervom.

"Prikazan je manjim za 22 miliona KM. Ovdje ću reći da je ukupni konsolidovani budžetski deficit 416 miliona KM. Ovo je dokaz da se javnim sredstvima ne upravlja dobro. Pored toga, čak 26 budžetskih korisnika prenijelo je svoje neplaćene obaveze iz 2023. u 2024. Riječ je o 92,9 miliona KM, što je za tri miliona više nego s prošle na pretprošlu godinu. Samo FZO RS prenio je preko 20 miliona KM", naglasila je Orašanin.

Srđan Mazalica, poslanik Kluba SNSD, rekao je da ne može biti siguran da bi izvještaji bili dovoljno za krivičnu odgovornost, pogotovo kada je u pitanju revizija usklađenosti.

"Što se tiče budžetskog deficita, ne vjerujem da je neko odnio 22 miliona KM, već da je riječ o pogrešnom evidentiranju, vjerovatno greške u računovodstvenom pristupu. Preporuke Vladi RS za to i vođenje privremenih situacija, to Vlada naravno da treba da primijeni. Kada su u pitanju finansijski izvještaji, Vlada RS prilično dobro stoji, jer tamo ima sistem interne revizije i sarađuje sa Glavnom službom za reviziju. Tako da, koliko god navedenih nepravilnosti, ne mogu se oteti utisku da se ovdje ne radi o sistemskim nepravilnostima, jer Vlada RS ima veliki broj službenih putovanja i putnih naloga, to su pojedinačne greške, ne sistemske. Naravno da povećanje obima posla izuskuje takve aktivnosti, i tu naravno dođe do određenih grešaka", rekao je Mazalica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.